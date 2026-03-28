El Gobierno Nacional eliminó la exigencia de habilitaciones municipales y provinciales para el agro

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, oficializó la Resolución 28/2026, que elimina la obligatoriedad de presentar habilitaciones municipales o provinciales en diversos trámites nacionales vinculados a la producción agropecuaria, la pesca y la industria de insumos.

La decisión se enmarca en el proceso de desregulación impulsado por el Gobierno nacional, con el objetivo de simplificar gestiones administrativas y reducir cargas burocráticas para los actores del sector productivo.

La normativa, firmada por el secretario Sergio Iraeta, introduce modificaciones en regímenes clave que abarcan desde la producción avícola hasta la fabricación de fertilizantes y la actividad pesquera.

Menos requisitos, misma responsabilidad

Uno de los puntos centrales de la resolución es la eliminación de la exigencia de acreditar la habilitación municipal o provincial en registros y certificaciones nacionales. Según se detalla, esta condición generaba duplicación de documentación y trámites, además de incorporar requisitos ajenos a la competencia del Estado nacional.

Entre los cambios más relevantes, se destacan:

· La modificación de normas que regulan los establecimientos productores de huevos fértiles y aves libres de patógenos específicos.

· La simplificación del Registro de Fabricantes de fertilizantes químicos, clave para acceder a beneficios impositivos.

· La adecuación del Registro de la Pesca, eliminando la obligación de presentar habilitaciones locales para inscribirse o renovar registros.

En el caso del sector pesquero, además, se establece que será suficiente con cumplir los requisitos definidos por la normativa nacional y, en algunos casos, contar con la habilitación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Alineado con la política de desregulación

La medida se fundamenta en los lineamientos del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que promueve la libre competencia y la eliminación de restricciones que afecten la oferta de bienes y servicios, y del Decreto 90/2025, que impulsa la revisión y eliminación de normas redundantes.

Desde el Gobierno sostienen que la exigencia de habilitaciones locales dentro de trámites nacionales no solo resultaba ineficiente, sino también difícil de estandarizar, debido a la heterogeneidad de criterios entre provincias y municipios.

Sostienen que la exigencia de habilitaciones locales dentro de trámites nacionales no solo resultaba ineficiente, sino también difícil de estandarizar, debido a la heterogeneidad de criterios entre provincias y municipios.

Impacto en el sector

La resolución apunta a mejorar la agilidad administrativa, facilitar el acceso a registros y beneficios, y reducir costos para productores, empresas y operadores del sistema agroindustrial y pesquero.

No obstante, la norma aclara que la eliminación de este requisito no exime a los actores del cumplimiento de las normativas provinciales o municipales vigentes, que deberán seguir respetándose en cada jurisdicción.