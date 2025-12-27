El gobierno logró aprobar el presupuesto con amplio apoyo opositor, pese al recorte en educación

Además de los representantes de LLA, votaron a favor de ese capítulos los radicales Mariana Juri, Eduardo Galaretto, Carolina Losada, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela, Eduardo Vischi y Silvana Schneider. También los peronistas Adrada, Mendoza y Moisés y los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, que responden al gobernador Claudio Vidal.

El debate

En el cierre del debate, antes de la votación en general, Parricia Bullrich realizó una encendida defensa del Presupuesto, planteándolo como una cuestión cultural, una propuesta que contrastó con un proyecto que fomentó la inflación y la destrucción del capital, en alusión al kirchnerismo que, no obstante, nunca mencionó en su exposición.

“ El déficit cero, no se negocia. El equilibrio fiscal es una regla de oro. Este presupuesto no promete lo que no se puede cumplir, no le miente a la gente. No inventa números, no representa a un Estado que lo único que hacía era reproducirse, que inventaba cargos que lo único que han hecho es agobiar a la economía de los argentinos”, sentenció Bullrich.

Salvo por las voces oficialistas, las fuerzas opositoras manifestaron su apoyo condicional al Presupuesto, con fuertes advertencias sobre la praxis política de la administración Milei y su incapacidad para cumplir con los compromisos asumidos y su falta de empatía social a la hora de cortar gastos.

Así lo expresó Julieta Corroza, quien le reclamó a la Casa Rosada poner en práctica “un federalismo real ”. “Entendemos que hay que ordenar las cuentas, pero también que el esfuerzo de aprobar un Presupuesto es un acto de madurez democrática, pero también lo es cumplirlo”, agregó la legisladora que responde al gobernador Rolando Figueroa.

Por su parte, el jefe de la bancada kirchnerista, José Mayans (Formosa), fue lapidario con los lineamientos del proyecto y con el trámite veloz que le imprimió el oficialismo en el Senado. “Es vergonzoso el tratamiento exprés de la ley de leyes, es de un grado de sumisión terrible”, afirmó el jefe de la primera minoría de la Cámara alta.

En ese sentido, calificó de “brutal” el endeudamiento que autoriza el Presupuesto 2026 y criticó que las previsiones del Gobierno no contemplen plazos ni las tasas de interés. Mayans también acusó a los que apoyaron el proyecto de “ayudar a reventar el sistema educativo argentino”.

¿Qué prevé el presupuesto?

El texto prevé para 2026 un crecimiento del 5% del PBI y una inflación anual del 10,1%. A su vez, estima un tipo de cambio de $1.423 para fines de diciembre de ese año.

Para el cierre de este año, la iniciativa proyectaba una inflación acumulada de 24,5%, aunque tras conocerse el dato de noviembre (2,5%) todo indica que la suba de precios rondará el 31%.

La iniciativa también plantea un superávit primario equivalente al 1,5% del PBI y un superávit financiero —tras el pago de los intereses de la deuda— del 0,2% del producto. Fija un crecimiento del 10,6% de las exportaciones y del 11% de las importaciones.

En el plano de la demanda, se proyecta para el próximo año un incremento del 4,9% del consumo privado, lo que representa 5,3 puntos menos que en 2025, y una suba del 1,2% del consumo público, 1,4 puntos por encima de este año. Por su parte, la inversión crecería un 9,4%, aunque a un ritmo 8 puntos menor que el del año anterior.