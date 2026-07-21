El Gobierno eliminó ocho normas fitosanitarias y profundiza la desregulación del agro

El Gobierno nacional derogó ocho resoluciones vinculadas con la sanidad vegetal y el comercio de productos agropecuarios, en el marco del proceso de simplificación administrativa y actualización del Digesto Normativo del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). La decisión fue oficializada mediante la Resolución 114/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, publicada este lunes en el Boletín Oficial y firmada por el secretario Sergio Iraeta.

De acuerdo con los fundamentos de la norma, las resoluciones eliminadas respondían a necesidades regulatorias propias de la época en que fueron dictadas y, con el paso de los años, fueron reemplazadas por procedimientos más modernos basados en análisis de riesgo fitosanitario, estándares internacionales, certificaciones, sistemas informáticos y mecanismos de trazabilidad.

Qué cambia con la resolución

La Secretaría de Agricultura sostiene que la derogación no implica una flexibilización de los controles fitosanitarios, sino una depuración del ordenamiento jurídico para eliminar normas que ya habían cumplido su objetivo o que fueron superadas por nuevas regulaciones. Entre las disposiciones que dejan de estar vigentes se encuentran aquellas que regulaban la importación de maquinaria agrícola usada, los requisitos para el ingreso de papa semilla, restricciones sanitarias para el ingreso de bananas a determinadas provincias del norte argentino, el antiguo Cuaderno Fitosanitario para productores de manzana y pera, y normas vinculadas con los residuos de plaguicidas y el tránsito de frutos de banano. Según el texto oficial, todas estas materias continúan contempladas por el régimen fitosanitario vigente, administrado por el Senasa mediante herramientas y procedimientos actualizados.

El argumento oficial

La resolución señala que mantener normas sin aplicación práctica genera dispersión normativa, dificulta identificar cuáles son las reglas vigentes y resulta incompatible con los principios de simplicidad, eficiencia, seguridad jurídica y buena administración. Asimismo, la medida se inscribe dentro del proceso de modernización del Estado impulsado por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que promueve la revisión del marco regulatorio para eliminar cargas administrativas consideradas innecesarias. En ese sentido, el Gobierno sostiene que la actualización del Digesto Normativo permitirá contar con un sistema regulatorio más claro, coherente y accesible para los operadores de la cadena agroalimentaria.

Las resoluciones que fueron derogadas

La Resolución 114/2026 deja sin efecto las resoluciones 878/1992, 99/1994, 648/1994, 715/1994, 405/1998, 561/1999, 823/2006 y 262/2013, todas vinculadas con distintos aspectos del régimen fitosanitario nacional. Entre ellas figuraban medidas transitorias para la implementación de la Autorización Fitosanitaria de Importación (AFIDI), prohibiciones de ingreso de bananas provenientes de países con determinadas plagas cuarentenarias, exigencias para la importación de maquinaria agrícola usada y de papa semilla, el registro manual de aplicaciones fitosanitarias en montes de manzana y pera, la incorporación de normas del Mercosur sobre residuos de plaguicidas y requisitos sanitarios para el tránsito de frutos de banano en provincias del norte.

Sin impacto sobre derechos adquiridos

El Gobierno aclaró que la derogación no afecta derechos adquiridos ni situaciones jurídicas consolidadas, ni modifica la validez de los actos administrativos dictados mientras esas resoluciones estuvieron vigentes. La nueva disposición entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, consolidando, según la Secretaría de Agricultura, un proceso de actualización normativa destinado a simplificar el marco regulatorio sin alterar los estándares sanitarios que rigen el comercio agroalimentario argentino.