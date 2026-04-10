El Gobierno distribuyó 40.258 toneladas de mosto para el mercado de Estados Unidos

La medida fija el reparto para el ciclo 2026/2027 y establece condiciones para acceder a las licencias de exportación bajo el acuerdo bilateral vigente. El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, oficializó la distribución de 40.258 toneladas de jugo concentrado de uva blanca (mosto) destinadas a exportación hacia Estados Unidos para el período comprendido entre el 1° de abril de 2026 y el 31 de marzo de 2027.

La decisión se formalizó mediante la Resolución 38/2026, en el marco del acuerdo de suspensión firmado en 2023 entre Argentina y Estados Unidos, que evitó la aplicación de derechos compensatorios tras una investigación por presuntos subsidios al producto argentino.

Cómo se distribuye el cupo

El reparto se realizó en base a la propuesta elevada por la Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto (CAFEM), conforme a los criterios establecidos en la normativa vigente. La asignación corresponde a la categoría general, mientras que también se contempló un esquema para nuevos postulantes.

En ese sentido, la firma San Juan Juice and Wine S.R.L. fue la única nueva empresa que logró cumplir con los requisitos exigidos y acceder a una porción del cupo. En cambio, las postulaciones de Cooperativa Agroindustrial de Cuyo Ltda. y Orion Juice S.A.S. fueron rechazadas por no acreditar condiciones clave.

Además, la empresa Uvas Argentinas S.A. renunció a su adjudicación, por lo que esas toneladas pasarán a integrar el denominado Fondo de Libre Disponibilidad, que inicialmente quedó conformado por 142 toneladas, con posibilidad de ampliarse.

Plazos y condiciones

La resolución establece que las empresas adjudicatarias tendrán un plazo de 30 días para completar los trámites y formalizar los contratos de exportación a través del sistema oficial (SIACE). En el caso de nuevos participantes, también deberán presentar la adhesión formal al acuerdo internacional.

Desde la cartera agropecuaria aclararon que la asignación de cupos no garantiza automáticamente la emisión de licencias, ya que estas dependerán del cumplimiento de todos los requisitos establecidos.