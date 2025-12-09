El Gobierno de Milei anunció una nueva baja de retenciones para el agro y promete avanzar hacia su eliminación

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una nueva reducción en los derechos de exportación para las principales cadenas agrícolas, en lo que definió como «un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el campo». El funcionario comunicó la medida a través de sus redes sociales y ratificó que la eliminación total de las retenciones «sigue siendo una prioridad del presidente Javier Milei».

El anuncio del gobierno se da cuando se lleva adelante la cosecha de cultivos de invierno, la siembra de girasol prácticamente ya terminada y falta por sembrar mas del 50% en maíz y soja.

Según detalló, las nuevas alícuotas quedarán de la siguiente manera:

· Soja: baja del 26% al 24%

· Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%

· Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%

· Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%

· Girasol: de 5,5% a 4,5%

Caputo señaló que estas reducciones apuntan a mejorar la competitividad de la agroindustria, responsable de alrededor del 60% de las exportaciones nacionales. Además, sostuvo que el Gobierno avanzará «todo lo posible» para eliminar por completo los derechos de exportación, «en la medida en que las condiciones macroeconómicas lo permitan».

La medida se suma a una serie de ajustes y reducciones impositivas aplicadas en los últimos meses, con el objetivo de dinamizar la actividad agroindustrial y fortalecer la presencia argentina en los mercados internacionales.