El Gobierno de Kicillof denunció irregularidades en la licitación de rutas nacionales

En la privatización de corredores viales que impulsa el Gobierno de Javier Milei, la empresa estatal bonaerense Aubsa quedó en el centro de una disputa. Si bien mostró intenciones de ser oferente para la concesión de la autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas y otros tramos de rutas nacionales, ahora denunció irregularidades en la licitación por parte de la Rosada.

La solicitud surgió porque las autoridades nacionales modificaron 33 artículos del pliego una semana antes de que venza el plazo para presentar las ofertas. “

, remarcó el ministro Katopodis antes de señalar que “todos esos cambios desvirtúan el proceso”.

Se trata de un tema sensible para el Gobierno de Kicillof porque decidió postularse para administrar tres tramos de rutas nacionales, incluyendo autopistas como la Riccheri y caminos estratégicos como las rutas 226, la 3 o la 205.

La empresa pública provincial formalizó su participación luego de comprobar que los pliegos de las concesiones viales no incluían una cláusula que prohíba expresamente la participación de compañías estatales. Actualmente, está en marcha el proceso de evaluación de las ofertas y hay al menos 10 en condiciones de ganar.

En ese contexto, Katopodis defendió el perfil de la empresa pública, a la que definió como “superavitaria” y con estándares de servicio que, dijo, pueden verificarse en corredores como la Autopista Buenos Aires–La Plata o la Ruta 2. Y no descartó que la administración libertaria pretenda “hacer algún negociado con la adjudicación de estas concesiones”.

Katopodis fue más allá y sugirió que el esquema licitatorio podría esconder un modelo de negocios basado en peajes más caros y nuevos puntos de cobro. “Hay una clara intención de recaudar más”, advirtió, al tiempo que contrapuso el modelo de Aubasa que, según remarcó, reinvierte el 100% de sus ingresos en obras y mantenimiento.