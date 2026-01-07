El gobierno de Francia tomo una decisión que afecta a la agricultura sudamericana

El gobierno de Francia anunció que suspenderá las importaciones de productos agrícolas tratados con cinco fungicidas y herbicidas utilizados para el procesamiento de frutas y verduras, en particular paltas, mangos o guayabas sudamericanos, cuyo uso está prohibido en la Unión Europea por un período máximo de un año.

Así lo indicó a través de decreto publicado este miércoles en el Diario Oficial y el mismo exige a las empresas controles para garantizar que los productos no contengan las sustancias prohibidas, a la vez que prevé un plazo de liquidación de las existencias de un máximo de un mes a partir de su entrada en vigor.

Se trata, en concreto, de los productos mancozeb, utilizado para tratar paltas, mangos, uvas, frutillas, melones, lechugas y pimientos; tiofanato-metil (cítricos, manzanas, peras, membrillos, nísperos, cítricos, soja o avena); glufosinato (papas); carbendazim; y benomyl (cítricos, manzanas, peras, nísperos, damascos, melocotones, uvas, mangos, papayas, tomates y algunos cereales).

En tanto, la suspensión afecta, «teniendo en cuenta el perfil de los productos, sobre todo a Sudamérica, aunque no es un decreto dirigido contra Sudamérica, sino contra cualquier país del mundo que trate las frutas y verduras en cuestión con alguna de estas cinco sustancias», indicó el Ministerio de Agricultura a principios de semana.__IP__

Según indicaron medios internacionales, la medida aún debe obtener la aprobación de Bruselas, donde la titular francesa de Agricultura, Annie Genevard, asistirá este miércoles a una reunión especial con ministros europeos sobre el acuerdo comercial que negocia con el bloque sudamericano Mercosur, conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, acuerdo del que Francia fue uno de los principales detractores.