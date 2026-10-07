El Gobernador Kicillof estará hoy en nuestra ciudad

En el marco de la visita del gobernador bonaerense Axel Kicillof a 9 de Julio, hoy miércoles 7 de octubre, se llevará a cabo un acto de entrega de escrituras a vecinos del distrito, por parte de laIntendente Municipal Maria Jose Gentile y el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

El acto de entrega se desarrollará desde las 14:30 horas en la sede del Club Atlético 9 de Julio, ubicada en avenida Bartolomé Mitre 360.

La entrega se enmarca en las acciones de regularización dominial que se llevan adelante a través de la Oficina de Casa de Tierras, con el objetivo de avanzar en la formalización de la titularidad de viviendas y terrenos.

En tanto que desde la Jefatura Distrital de Inspección informaron que el Gobernador también procederá a la entrega de notebook del programa Conectar Igualdad Bonaerense.