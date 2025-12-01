El ex Intendente Barroso y la actual Jefa Comunal, fueron multados por el Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas que conduce Federico Thea publicó recientemente los fallos relacionados a las rendiciones de cuentas por los municipios, del ejercicio fiscal 2023.

En este proceso, el organismo provincial tomó medidas diversas que van desde amonestaciones hasta imposición de multas y cargos. Asimismo, algunos intendentes han sido objeto de amonestaciones, mientras que la mayoría enfrentará sanciones económicas o de otro tipo.

De los 135 municipios solo 11 jefes comunales en el 2023 no recibieron amonestaciones o multas económicas, como si deben afrontar el ex intendente municipal de 9 de Julio, Mariano Barroso y la actual jefa comunal del distrito, Maria jose Gentile, cuando esta era Jefe de Gabinete de ese gobierno municipal.

INTENDENTES SIN NINGUNA SANCIÓN

Mariano Cascallares (Almirante Brown); Emilio Cordonnier (Ayacucho); Esteban Reino (Balcarce); Esteban Santoro (General Madariaga); Guillermo Britos (Chivilcoy); Raúl Reyes (Coronel Dorrego); José Castro (Monte); Hernán Arranz (Monte Hermoso); David Angueira (Punta Indio); Francisco Ratto (San Antonio de Areco)

NUEVE DE JULIO

En tanto que se conoció que la multa que deberá afrontar el Contador Barroso y la Dra. María Jose Gentile, es por incumplimientos en destinar el 40% del Fondo Educativo a obras de infraestructura escolar, y algunos incumplimientos en modalidades de contratación y locaciones de servicios se le aplicó una multa de $480.000 al ex intendente Mariano Barroso. Por el primer punto también se le aplicaron $300.000 de multa a la actual jefa comunal María José Gentile, dio a conocer el Tribunal de cuentas.