El Estado Nacional se retira de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio

El Poder Ejecutivo dispuso la salida definitiva del Estado Nacional de la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD).

A partir de esta medida, la entidad queda conformada en un 60 % por la provincia de Catamarca y en un 40 % por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

Ambas partes podrán acordar en el futuro la incorporación de nuevos integrantes o la transferencia de sus participaciones.

Con la modificación de la estructura, la provincia de Catamarca pasa a designar al presidente del directorio y a dos vocales, mientras que la UNT nombra a los otros dos vocales. Anteriormente, la designación del presidente era una facultad del Poder Ejecutivo Nacional.

El nuevo esquema establece que el ente se regirá por el derecho privado en sus relaciones con terceros y podrá gestionar créditos bancarios para financiar sus operaciones.

La decisión se formalizó mediante el Decreto 2/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y la norma aprueba el acuerdo firmado el 15 de diciembre de 2025 entre las tres partes integrantes y modifica la Ley N° 14.771 para adecuarla a la nueva realidad institucional.

El Gobierno justificó la desvinculación como parte de un plan para reducir el déficit fiscal y el sobredimensionamiento del Estado.

Según los considerandos del decreto, el Estado Nacional no participa en la distribución de utilidades de la mina, pero mantenía la posibilidad de realizar contribuciones financieras, lo que representaba un riesgo para el Tesoro Nacional.

Los objetivos que motivaron la creación de la empresa en 1958 se consideran cumplidos. Al tiempo que la empresa deberá aprobar un nuevo estatuto en un plazo de 180 días corridos.

Una vez cumplido este paso, quedarán derogados diversos artículos de la ley original que regulaban la intervención directa del Estado Nacional en la administración y control de los yacimientos.