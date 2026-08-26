La tasa de suicidios en Argentina es la más alta de la historia y advierten por una situación grave

La Asociacion Argentina de Salud Mental expresó su profunda preocupación ante los alarmantes datos sobre suicidios en el país, que, según informes del Observatorio de Política Criminal (OPC) y del Ministerio de Salud, la Argentina registra una tasa de 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes, la más alta de la historia.

La cifra, además, supera los decesos producidos por otros hechos violentos y se ubica por encima del promedio mundial estimado por la OMS, configurando una situación de gravedad sanitaria y social. «Estas cifras no son solo como un dato estadístico, ya que constituyen una grave señal que exige respuestas urgentes por parte del Estado«, subrayó la AASM.

«Fenómeno complejo y multicausal» Los especialistas de la entidad explicaron que es importante no desconocer que el suicidio «es un fenómeno complejo y multicausal», por lo que sería irresponsable «reducirlo a una única explicación o establecer relaciones causales lineales». Asimismo, aseveraron que «sería igualmente irresponsable ignorar las condiciones sociales, económicas, laborales y comunitarias en las que se produce el sufrimiento de las personas».

Desde la AASM enumeraron situaciones que actualmente atraviesa gran parte de la población, que derivan en problemas de salud mental: mencionaron la pérdida del trabajo, la precarización laboral, el endeudamiento y las dificultades para sostener la vida cotidiana afectan los vínculos y las expectativas de futuro.