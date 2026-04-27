El equipo de Reserva de Club San Martin Campeón 25/26

Finalizo una parte del Torneo “Copa Centenario Club Atl. French”, y con ello el torneo de Reserva que organizo la Liga Nuevejuliense de Futbol, del que se consagro Campeón el Club San Martin.

En un torneo donde el equipo “Santo” con jugadores propios del club lidero todo el torneo y a cuatro fechas de finalizar la competencia, ya se había asegurado el logro de campeón.

Desde Club San Martin saludamos y felicitamos al equipo de Reserva por el logro de Campeón del Torneo de la Liga Nuevejuliense de Futbol.

El equipo que integro el equipo campeón a lo largo de todo el torneo

Santiago Castillo, Benjamín Rojas, Agustín Bareiro, Matías Ghedin, Benjamín Sanz, Felipe Lckay, Thiago Rojas, Luciano Sabbadini, Thiago Nicolás, Franco Daglio, Lorenzo Ruggeri, Manuel Quintana, Manuel Mascheroni, Lautaro Bramante, Agustín Lucero, Diego Zalazar, Tomas Sinopoli, Felipe Martínez, Lautaro Barbato, Ezequiel Loyato, Mateo Fernández, Máximo Raposo Barbutti, Fermín Caberta, Juan Cruz Almonacid, Ángel Retamal, Esteban Villa, Marcos Gerónimo, Lautaro Abad, Gonzalo De Olavarrieta, Francisco Seisdedos, Lorenzo Corti, Pedro Agallano, Valentín Arasco, Emiliano Aguerrido, Nicolás Loyato, Joaquín Jacomet, Lucca Cuitiño, Javier Duran, Augusto Pedula.

Cuerpo Técnico: Alejandro Esquivel, Joaquín Basso – Lucho Sabbadini