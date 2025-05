El desempeño exportador de carnes y cueros bovinos: cuánto, cómo y a dónde

En el presente artículo se analiza el desempeño exportador de Argentina en el complejo de carne y cueros bovinos. Dado el contexto internacional, y el creciente ruido que se generó en los mercados a partir del conflicto comercial entre Estados Unidos y China y los anuncios de aranceles realizados por el presidente norteamericano Donald Trump, se dará especial énfasis a los roles que toman ambos países en los despachos argentinos de este complejo.

En primer lugar, resulta relevante conocer qué tipo de productos exporta la Argentina dentro del complejo de carne y cueros bovinos, para ello se tomará de referencia el porcentaje sobre el valor FOB exportado de cada producto en el año 2024. En dicho año, las exportaciones del complejo totalizaron US$ 3.672 millones, consolidando al complejo Carnes y cueros bovinos como el sexto complejo exportador más importante del país. De este importe, el 81% es explicado por exportaciones de carne en diversos formatos.

El producto que alcanzó un mayor valor exportado fue la carne bovina deshuesada y congelada, la cual representó el 48% del total, alcanzando US$ 1.798 M. En segundo lugar, se ubicó la carne deshuesada fresca o refrigerada, cubriendo el 25% del total con un monto de US$ 937 M. A continuación, se encontraron las exportaciones de cueros y productos vacunos, que con un valor de US$ 383 M representaron el 10,2%.

Los productos que siguieron en orden de importancia fueron la carne congelada sin deshuesar (7,6%), las harinas, polvos, pellets de carne y despojos (3,1%), el sebo bovino (2,2%), otras partes de bovinos y carnes frescas sin deshuesar (2,0%), las preparaciones, conservas y embutidos (1,6%) y, por último, los artículos de cuero (0,4%), que incluyen bolsos, calzados, accesorios, artículos de talabartería, entre otros.

En cuanto a los destinos de las exportaciones, se observa que el primer puesto del año 2024 lo ocupó China, que acaparó el 49,1% de los despachos, excluyendo desde ya el secreto estadístico. En segundo lugar, se encontró Israel con el 7,8% y, en tercer puesto, se ubicó Estados Unidos, responsable del 7,5% de las divisas que ingresan a Argentina por exportaciones del complejo carne y cueros bovinos.

Este tercer puesto del podio es un dato para tener en cuenta en medio de las crecientes tensiones comerciales entre los Estados Unidos y el resto de los países. Un cierre de este mercado implicaría una pérdida de alrededor de US$ 260 millones para Argentina en materia de exportaciones de productos bovinos, tomando los datos de exportaciones de 2024.

Actualmente, Argentina cuenta con una cuota de 20.000 toneladas de cortes vacunos sin hueso, tanto frescos como congelados, para exportar a Estados Unidos con un arancel preferencial de apenas 40 US$ por tonelada (aproximadamente equivaldría al 0,5%, en relación con el precio promedio al que se exportó en 2024). Por fuera de la cuota se paga 26,4% de aranceles. Consecuentemente, sería positivo poder mantener o incluso ampliar esta cuota con preferencia arancelaria, y muy perjudicial una reducción o quita de la misma.

Las exportaciones del complejo carnes y cueros bovinos alcanzaron en el año 2006 un valor cercano a los US$ 286 millones. En aquel entonces no se exportaba carne vacuna a Estados Unidos, sino que las exportaciones eran principalmente de cuero y de preparaciones, conservas y despojos. Desde entonces, los despachos disminuyeron progresivamente en la década siguiente, a partir de la introducción de los Registros de Operaciones de Exportación (ROE), de limitaciones al comercio exterior a partir de la introducción de cupos -lo que tuvo un efecto perjudicial sobre toda la cadena ganadera- y, en el caso particular del cuero, influyó también la caída de la demanda tras la crisis de las subprime en 2008.

La caída de exportaciones a Estados Unidos encontró su piso en 2019, cuando el valor registró los US$ 46 millones. Desde 2019, sin embargo, Argentina volvió a exportar carne a Estados Unidos luego de 17 años de haber tenido el acceso cerrado en ese mercado. Esto fue posible gracias a que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) consideró que nuestra carne tenía un nivel apropiado de protección sanitaria, lo que posibilitó que el valor de las exportaciones volviese a un sendero creciente, hasta alcanzar los US$ 262 millones en 2024, un máximo de 18 años.

En cuanto a su participación en el total de exportaciones, Estados Unidos había perdido terreno entre 2002 y 2019, pasando del 22% al 1%, como resultado del menor volumen despachado de cueros bovinos y de la pérdida de participación relativa frente otros destinos, con predominancia de China, cuyas compras de nuestros productos del complejo carne y cueros crecieron enormemente durante el mismo período. Con la reapertura de las exportaciones de carne bovina, la importancia de Estados Unidos aumentó en los últimos años, hasta alcanzar un 7,5% del total exportado en carnes y cueros en 2024.

En cuanto al año 2025, durante el primer trimestre el valor exportado por Argentina en el complejo de carne y cueros bovinos suma US$ 883 millones, un 3,7% por debajo del mismo período del año previo y un 2,1% por encima del promedio de los últimos cinco años.

De este total, el 12% tiene como destino a Estados Unidos, que totaliza exportaciones por US$ 100 millones, duplicándose respecto al mismo período del año previo y siendo un récord absoluto para un primer trimestre, con datos disponibles desde el año 2002. Esto permite a nuestro país sostener sus exportaciones en un contexto de caída de la demanda proveniente de China, cuyas compras desde Argentina disminuyeron un 30% interanual en el primer trimestre de 2025.

Por otro lado, Israel emerge como un destino cada vez más estratégico para las carnes argentinas. Además de los cupos tradicionales de carne kosher sin hueso, en 2024 se logró el permiso de este país para exportar carne kosher con hueso, dando un nuevo impulso exportador. Asimismo, el 2024 marcó un récord nominal de exportaciones cárnicas argentinas hacia este país.

Por su parte, en los últimos años China ha tenido una fuerte participación en la exportación del complejo carnes y cueros bovinos de la República Argentina. A fines del 2014 China representaba menos del 10% del valor exportado por el complejo. Sin embargo, el fin de las restricciones cuantitativas a la exportación trajeron una fuerte suba del comercio de carnes argentino, y China fue un destino importante de este crecimiento exportador.

Para 2024, la participación de China había pasado a cerca del 47% de las exportaciones totales del complejo carnes y cueros bovinos, con picos del 60% de participación. De esta manera, en 10 años las exportaciones del complejo a China se multiplicaron por más de 7. Más de tres cuartos de la carne vacuna congelada que exporta la Argentina tiene a la República Popular China como destino.

La Unión Europea es también un destacado socio del complejo carne y cueros bovinos de la Argentina. Si consideramos a los 27 países del bloque europeo como un solo destino, estamos ante el segundo socio comercial del complejo cárnico argentino. Además de su importancia histórica, este destino encuentra una inserción estratégica para la carne bovina refrigerada o fresca, con las cuotas Hilton y 481. El acuerdo Mercosur – Unión Europea espera traer un nuevo impulso a las exportaciones cárnicas argentinas con una nueva cuota de exportación, como bien fue destacado en este Informativo Semanal.

Dentro de los hitos a destacar de este destino fundamental, es importante remarcar que más de la mitad de la carne bovina refrigerada o fresca tiene por destino la Unión Europea, con Alemania, Países Bajos, Italia, Portugal y España como principales clientes. Para el principal destino europeo, Alemania, la Argentina es su principal proveedor de carnes fuera de la Unión Europea.

Más allá de estos socios comerciales, resulta esencial destacar que el complejo carne y cueros bovinos exportó a más de 50 países sólo en 2024. Además de los destinos mencionados, las carnes y cueros argentinos fueron exportados a destinos tan disímiles entre sí como Chile, Tailandia, Vietnam, Rusia, México, India, entre otros.

Por Guido D’Angelo – Franco Ramseyer – Emilce Terré / BCR