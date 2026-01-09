El cultivo de Cebada también sorprendió con su rinde en la campaña 25/26

La campaña de cebada 2025/26 cerró con números históricos y dejó una de las mejores performances productivas de los últimos años. Según el último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la cosecha finalizó a nivel nacional y permitió ajustar al alza la estimación de producción, que pasó a ubicarse en 5,4 millones de toneladas, unas 100.000 toneladas más que lo proyectado previamente.

El dato central estuvo explicado por los mejores rindes obtenidos en el centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires, regiones clave para el cultivo. Allí, los resultados a campo superaron las expectativas iniciales y empujaron el rinde promedio nacional a 46,6 qq/ha, el valor más alto registrado en los últimos diez años para la cebada en Argentina.

Este desempeño no solo significó una mejora respecto de la campaña anterior, sino también frente al promedio de los últimos cinco ciclos. De esta manera, la cebada se consolida como uno de los cultivos más estables y competitivos del esquema agrícola 2025/26, en un contexto climático que no estuvo exento de desafíos.