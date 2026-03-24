El costado agro de Irán: El país es un actor clave en el sector lácteo a nivel mundial

Aunque Irán es más conocido como uno de los principales productores mundiales de petróleo y gas natural, también está adquiriendo cada vez más importancia en el sector lácteo.

En los últimos años, el país se ha consolidado como uno de los principales exportadores mundiales de leche en polvo descremada – LPD, alcanzando el cuarto puesto a nivel mundial en 2025, por detrás de la Unión Europea, Nueva Zelanda y Estados Unidos, y superando a Australia.

En detalle, en 2025 Irán exportó 180.092 toneladas de LPD, lo que representa un fuerte crecimiento (+37,5% en comparación con 2024 y más de +133.000 toneladas en comparación con 2021). Los principales destinos fueron Irak (29%) y Pakistán (23%), lo que evidencia una marcada concentración geográfica de las exportaciones.

Se observa un patrón similar en el yogur, donde Irán es el segundo mayor exportador del mundo: de las 184.786 toneladas exportadas, 135.000 tienen como destino Irak, seguidas de Pakistán (15.000) y Afganistán (11.000), lo que confirma una marcada orientación hacia los mercados regionales.

Esto significa que Irán también es un actor clave en el sector lácteo: cualquier interrupción en las exportaciones iraníes podría llevar a los países vecinos a abastecerse en otros lugares, lo que afectaría los flujos comerciales mundiales y, potencialmente, la estabilidad de los precios de la leche en polvo descremada.