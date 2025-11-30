El Comisario Insp. Mario Catturetti recibió la Diplomatura Universitaria en Seguridad Rural

En la ultima semana, se conocio que el Jefe de CPR 9 de Julio, Comisario Inspector Mario Catturetti culmino su Diplomatura Universitaria en Seguridad Rural, que impulsa la Escuela de Policía «Juan Vucetich».

En dialogo con Catturetti, subrayo que en el objetivo de profesionalizar la Policía rural, en una propuesta académica que brinda el Instituto Universitario Vucetich, en toda su gama de carreras de grados y posgrado, e impulsado por la Superintendencia de Seguridad Rural, es que se puede formar un efectivo de la fuerza de policía bonaerense, en este caso, seguridad Rural.

El acto de entrega se llevo adelante en la propia sede de la Escuela de Policía «Juan Vucetich», el que fue encabezado por el Jefe de Policía de la provincia de Buenos Aires, Jefe Javier Carlos Villar, se entregaron las certificaciones de la diplomatura universitaria en estrategia policial, eje fundamental para ejercer la conducción, policial, a ello se sumo también la entrega de la Diplomatura universitaria en Seguridad Rural para Catturetti, culminando así esta propuesta académica para la especialidad, detallo el Jefe del CPR local. .

Consultado al Comisario Inspector Mario Catturetti sobre esta formación, destaco que la la profesionalización del personal policial, máxime en la especialidad rural la cuál es sumamente compleja por territorio que ocupa y tratamiento de la misma, estos logros académicos se suman a la experiencia personal que se posee de más de 22 años al servicio de la policía Rural.

En ese sentido agradeció a la comunidad de 9 de Julio por la confianza brindada y que se sigue trabajando fuertemente día a día, para la comunidad rural del partido.