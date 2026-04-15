El Coloquio Mercoláctea 2026 llega a Tandil con foco en la profesionalización y el futuro de la lechería

Este jueves 16 y viernes 17 se desarrolla en el en el Centro Cultural Universitario de la Ciudad de Tandil, el Coloquio Mercolactea 2026, un evento que combinara conferencias, espacios de networking, stands empresariales y actividades de recreativa orientadas a toda la cadena lactea.

La propuesta impulsa una nueva etapa para el histórico espacio Mercoláctea -que se realizó durante 17 años consecutivos en Argentina-, ahora bajo formato de coloquio, con una agenda concentrada en reflexión estratégica y capacitación profesional.

La edición tandilense plantea un cambio conceptual sintetizado en su lema: “Hacia una lechería profesional, automatizada y humana”. En ese marco, se trabajará bajo la idea rectora de que el sector se encuentra ante un cambio de paradigma y necesita dejar atrás los diagnósticos reiterados para avanzar hacia decisiones concretas que fortalezcan la competitividad internacional y la sustentabilidad empresarial.

El encuentro fue declarado de Interés Municipal y contará con la invitación al intendente Miguel Ángel Lunghi para su apertura. Según adelantaron desde la organización, ya hay cerca de 90 inscriptos provenientes de distintas localidades bonaerenses y se esperan participantes vinculados a la producción, la industria, la provisión tecnológica y los servicios profesionales del sector.

El Bloque 1 estará dedicado a la “Familia empresaria 3.0”, con la exposición del especialista en gestión Hernán Satorre

El organizador del Coloquio, Aldo Ferrari, explicó que “hay una multiplicidad de cuestiones sobre las empresas familiares que se van a abordar”, vinculadas a la incorporación de nuevas generaciones, los cambios en las formas de liderazgo y los desafíos del management rural.“

¿Qué pasa con los hijos que portan el apellido pero que no tienen capacidad de trabajo? , planteó al anticipar algunos de los interrogantes que se discutirán.

Las empresas patrocinantes tendrán su lugar destacado en el espacio.

Tras el almuerzo, el Bloque 2 abordará liderazgo e innovación desde las neurociencias, con la participación del ingeniero Federico Fros Campelo.

Ferrari destacó que se trata de “temas muy modernos que se están hablando en el mundo”, orientados a comprender los comportamientos humanos y los procesos cerebrales vinculados a la toma de decisiones dentro de las organizaciones.

Por la tarde, el coloquio incorporará una mirada transversal sobre conducción de equipos con la charla “Inside: desde adentro hacia afuera”, a cargo del exjugador de Los Pumas Marcelo “Chelo” Bosch Alejandro Oneto Gaona.

Para Ferrari, “es muy interesante que alguien que viene del deporte le hable a un empresario lechero sobre cómo armar equipos con altas exigencias para conducir”. La jornada cerrará con un espacio gastronómico de networking destinado a favorecer el intercambio entre productores, profesionales y empresas.

Economía, mercados y experiencias productivas

El viernes 17 el Coloquio abrirá con la disertación del economista Gustavo Lázzari, quien analizará el nuevo contexto económico argentino y sus implicancias para las pymes agroindustriales.

Sobre esta ponencia, Ferrari subrayó la relevancia del comercio exterior para la actividad y recordó que “Brasil es nuestro principal mercado de lácteos” y que en 2025 las exportaciones alcanzaron un récord cercano a los 1.700 millones de dólares.

Luego se desarrollará el bloque de mercados, con la participación de Nicolás Prince, el subsecretario de Lechería de la Nación Sebastián Alconada, el agregado agrícola argentino en Brasil, Javier Dufourquet y el representante de Coopagro Tandil, Daniel Álvarez.

Al referirse a esta esta última exposición, el organizador de Mercoláctea 2026 destacó el valor del testimonio cooperativo: “Daniel Álvarez viene a contar cómo una cooperativa se transformó en una gran oportunidad”, a partir de la creación de una planta que hoy produce 15.000 kilos diarios de mozzarella.

Un documento rector para el sector

El Coloquio estará atravesado por un documento estratégico que propone cinco ejes de transformación para la lechería argentina. Entre estos se destaca el fortalecimiento del rol sanitario del Senasa, la adopción de tecnologías de diagnóstico rápido y estándares de bienestar animal como base productiva. Otro punto central es el salto hacia la automatización mediante robótica y sistemas rotativos, junto con herramientas de financiamiento que permitan la inclusión de tambos pequeños y medianos.

También se impulsa la adopción de estándares técnicos internacionales, mayor transparencia en la relación productor-industria y mejoras logísticas que reconozcan la eficiencia operativa. El enfoque humano aparece como condición indispensable para la competitividad, promoviendo capacitación, profesionalización y mejores condiciones de vivienda para los trabajadores rurales.

Finalmente, el documento plantea una inserción internacional más activa, con participación en ámbitos globales de decisión y apertura hacia mercados de alto valor. Un nuevo formato para Mercoláctea Ferrari recordó que Mercoláctea fue durante 17 años una exposición integral de la cadena láctea en Argentina y actualmente continúa en Uruguay, mientras que el formato coloquio representa una evolución hacia encuentros más focalizados. “Esto es un modelo de seminario que dura un día y medio”, explicó.

Además de las conferencias, el evento contará con stands empresariales y actividades recreativas post coloquio —golf, ciclismo, trekking y yoga— pensadas para consolidar vínculos profesionales y promover la permanencia de los asistentes en la ciudad. Del encuentro participarán empresas como DeLaval, La Serenísima (Mastellone Hnos. S.A.), MSD, Grupo Forceres, Biotécnicas Argentina, Vetanco, Coopagro y Rindes y Cultivos DAS, junto a otras firmas del sector tecnológico, financiero e industrial que acompañan la iniciativa.

Con expectativas crecientes y una convocatoria abierta al sector, el Coloquio Mercoláctea 2026 buscará instalar en Tandil un espacio de debate estratégico orientado a repensar la gestión empresarial, la innovación tecnológica y el factor humano como pilares del futuro de la lechería argentina.