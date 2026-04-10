El cobro de tasas viales vuelve a enfrentar a intendentes, productores y la Justicia

En toda la provincia, la red vial rural supera los 120 mil kilómetros, y cerca del 90% corresponde a caminos de tierra, lo que dimensiona la magnitud del desafío que tienen la Provincia y los jefes comunales para mantenerlos productivos para la circulación.

La defensa de los intendentes y la posición de Carbap

Los intendentes justifican el cobro de la tasa vial en la grave situación que sufren por sus arcas en rojo. Daniel Stadnik, de Carlos Casares, cuestionó al Gobierno nacional por meterse con la autonomía municipal en relación al cobro de tasas.

“Nosotros tenemos 2200 kilómetros de caminos, y con la tasa vial los mantenemos. Gastamos tres veces más de lo que recaudamos, porque, además, bajó la recaudación de la tasa vial, porque el productor estaba inundado. Cuando el productor se inunda, los caminos también se cortan, y nosotros tenemos el triple de trabajo”, explicó en diálogo con Cadena Río FM 88.7.

Desde Daireaux, también la administración de Esteban Acerbo cuestionó un fallo en contra al asegurar que “no refleja el funcionamiento real de los servicios públicos municipales, que son generales, continuos y organizados en función del interés colectivo”. Mientras que en Olavarría, los bloques PRO y Juntos presentaron un proyecto de ordenanza para frenar el cobro de la tasa vial en todo el partido.

Paralelamente, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) expresó su satisfacción ante los recientes fallos judiciales. “Estos pronunciamientos consolidan principios básicos que Carbap viene sosteniendo desde hace años: una tasa sólo puede ser exigida cuando existe una contraprestación concreta, medible y verificable. Cuando ello no ocurre, el tributo se transforma en un impuesto encubierto, violando garantías constitucionales esenciales”, afirmó la entidad.

“La judicialización de estos conflictos, lejos de ser el camino ideal, es la consecuencia de la falta de respuestas concretas. La transparencia y la contraprestación no son consignas: son la base de un sistema justo y sostenible”, agregó.