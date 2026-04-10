El Club y Biblioteca Agustín Alvarez celebra su 97º aniversario

En la jornada de este jueves 9 de abril, el Club y Biblioteca Agustín Alvarez está celebrando el 97º aniversario de vida institucional. Desde la entidad compartieron una nota alusiva a la fecha: 97 AÑOS DE HISTORIA, PASIÓN Y PERTENENCIA

«Un 9 de abril de 1929 nacía, por el impuso de algunos jóvenes, una de las instituciones más importantes de nuestra ciudad: nuestro querido CLUB Y BIBLIOTECA AGUSTÍN ALVAREZ»

Desde aquel humilde comienzo, en la casa de la familia Spina, con un grupo de jóvenes soñando con un espacio para el deporte y la cultura, hasta el presente… pasaron generaciones enteras dejando su huella.

«97 años construidos con esfuerzo, con compromiso y con ese sentido de pertenencia que no se explica, se siente.



Años de fútbol, de encuentros, de cultura, de valores… de familia».

«Somos historia, pero también somos presente y futuro.

Somos los que estuvieron, los que están y los que vendrán.

Somos los Rojos del Palomar, llevando con orgullo nuestros colores en cada rincón.

Hoy celebramos todo lo que fuimos, pero sobre todo todo lo que seguimos siendo:

un club que une, que forma y que representa a su gente.

Gracias a cada socio, dirigente, profe, jugador, familia e hincha que hizo y hace grande esta historia.

Por Club y Biblioteca Agustin Alvarez