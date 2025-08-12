El Club Atlético recibió al equipo de Salto en el Torneo de Rugby de UROBA

Se disputó el sábado pasado en nuestra ciudad, la 11a fecha del Torneo “Desarrollo” de Rugby de primera división, que organiza la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires (UROBA), con participación de clubes de la Provincia de Buenos Aires y de La Pampa, correspondiente a la zona integrada por los clubes Atlético 9 de Julio; Los Tercos (Gral. Arenales); Huracán (C.Casares); Bragado Club; Zorros (Salto); Tacuara (25 de Mayo); y Marabuntas (Los Toldos).

El Club Atlético recibió al conjunto del Zorros Rugby Club, de Salto, en partido que había generado expectativa porque en el anterior enfrentamiento, en Salto, luego de ir ganando sobre el final se impuso el local por 40 a 34, de modo que esta era la revancha y así lo tomó el equipo de nuestra ciudad, que desde el comienzo supo abrirse, con un juego dinámico y así pudo conseguir los espacios mientras que a su adversario se le complicaban los reposicionamientos, por eso el predominio de Atlético y de ese modo se fueron sucediendo los tries: a los 6’ por Tadeo Ippoliti, con conversión a cargo de Franco Zubieta, 3 minutos más tarde otro del mismo jugador, a los 19’ fue autor Luciano Zubieta y a los 30’ nuevo try, esta vez de Sebastián González.

Y en el segundo tiempo, los Zorros pudieron retener más la pelota y lograron defenderse mejor, predominando el contacto para sacar a Atlético de su enfoque del partido, si bien se jugó en terreno visitante y así llegó un nuevo try, a cargo de Josué Moreno a los 17’, poniendo el tanteador 27 a 0 y ya sobre el final, estando en pleno ataque, permitió el contragolpe rival, que así pudo lograr su primer y único try y su conversión, cerrando el marcador 27 a 7.

Mucho público concurrió a esta jornada, brindando un importante marco, en un deporte que sigue creciendo en el país y en esta zona.