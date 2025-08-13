El Club Atlético French presento su nuevo Cuerpo Técnico de Primera y Reserva

El pasado viernes 8, como parte de las celebraciones por su centenario, el Club Atlético French presentó oficialmente al Cuerpo Técnico que conducirá a sus equipos en la temporada 2025/26 de la Liga Nuevejuliense de Futbol, en Primera y Reserva.

El acto, encabezado por su presidente, Adalberto Paez y miembros de Comisión Directiva, realizado en el predio de la institución, contó con la presencia de autoridades, socios, ex jugadores, ex residentes y vecinos, en un clima de emoción y compromiso.

La comisión directiva apostó por un equipo técnico estrechamente ligado a la historia del club. La primera división estará a cargo de Gerardo Asenjo y Javier Robles, mientras que la Reserva será dirigida por Mauro Rodríguez con la asistencia de Maximiliano Sist. La preparación física estará en manos de Uriel García, con la supervisión de Miguel Esnaola.

La pretemporada ya comenzó con una planificación enfocada en la adaptación progresiva y el fortalecimiento del grupo. Entre los principales desafíos se encuentra la disputa de la Copa Centenario, además del campeonato regular, con el objetivo de honrar los 100 años de vida de la institución y reforzar el sentido de pertenencia.

Coordinador: Seijo Alejandro

Directores Técnicos 1ra división: Robles Javier, Asenjo Gerardo

Director Técnico 4ta División: Rodríguez Mauro

Ayudante de campo: Sist Maximiliano

Profesor de Educación física: García Uriel

Supervisor de Educación física: Esnaola Miguel