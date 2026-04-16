El Clan Ferrario presentó su nueva comisión directiva y anunció importantes proyectos

En conferencia de prensa, Elías Pino y Martín Dufou dieron a conocer la conformación de la nueva comisión directiva del Clan Ferrario, que tendrá a Dufou como presidente de la institución.

Durante el encuentro con los medios, el flamante titular destacó que el gimnasio atraviesa “un muy buen momento” a nivel competitivo, con una importante concurrencia de personas que va desde los 14 hasta los 70 años.

En este sentido, remarcó que conviven tanto deportistas con proyección competitiva como aficionados que asisten de manera recreativa o para iniciarse en la actividad.

Entre los principales objetivos de la nueva comisión, se encuentra sostener y fortalecer el funcionamiento del gimnasio, consolidándolo como un espacio que cumpla no solo un rol deportivo, sino también social y recreativo, en línea con el legado de su fundador, Néstor Ferrario.

Asimismo, se informó que el actual espacio ha quedado reducido ante el crecimiento de la actividad, por lo que desde La Libertad Avanza se encuentran gestionando un nuevo lugar con más capacidad.

Por su parte, Elías Pino anunció la realización de un evento boxístico el próximo 8 de mayo en el Salón Benita Arias.

La velada contará con la presentación de Franco “Panterita” Rodríguez y Kevin Zárate, además de nueve combates amateurs con destacados exponentes de la región.

Las entradas ya se encuentran a la venta.

Finalmente, desde la institución agradecieron el acompañamiento de los sponsors Ceres y Mecano Ganadero, cuyo apoyo resulta fundamental para el desarrollo y crecimiento de los pugilistas.

El gimnasio funciona los días lunes, miércoles y viernes, en el horario de 13 a 15 horas.