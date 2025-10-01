El ciclo «Octubre Coral» comienza este sábado 4

Este sábado 4 de octubre, a las 21:00 hs, la dirección de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio y el Coro Polifónico Ciudad de 9 de Julio, darán inicio al tradicional ciclo Octubre Coral, que se realiza ininterrumpidamente desde 1982 y reúne agrupaciones musicales de todo el país, ofreciendo una gran diversidad de estilos.

En esta primera noche participarán el Coro Polifónico, dirigido por Pablo Giangrante, el Coro de Cámara French de Ramos Mejía, bajo la dirección de Marcelo Valva, y para cerrar, la Banda Juvenil Municipal Juan P. Oviedo de Junín, dirigida por Ángel Faré.

El concierto se realizará en el Salón Blanco Municipal y la entrada es libre y gratuita. El ciclo continuará con una segunda velada el sábado 18 de octubre, en el mismo lugar, con otros invitados especiales.

La Dirección General de Cultura destaca y agradece el compromiso del Coro Polifónico local por brindar a la ciudad esta oportunidad, que promete ser una noche llena de música y emoción.