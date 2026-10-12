El CAN y Atletico 9 de Julio empiezan a liderar el torneo

Se disputo de manera desdoblada la segunda fecha del torneo «Copa Centenario Club Atlético Patricios» que organiza la Liga Nuevejuliense de Futbol, donde deja como únicos punteros a los equipos de Atlético 9 de Julio y el CAN, seguido por San Martin que logro una victoria faltando 30 segundos para finalizar su partido ante San Agustín.

Todo comenzó el sábado en la localidad de Carlos Maria Naon, donde el ultimo campeón recibió a Agustín Álvarez y gano por la mínima diferencia de 1 a 0.

En tanto que el dia domingo, en el Estadio «Abel Del Fabro», Once Tigres se hizo fuerte en su reducto y vencio por 2 a 1 al Atletico French, que busco por todas las maneras posibles romper la defensa auriazul, y que le fue infructuoso.

En el Ramon N. Poratti, Atletico 9 de Julio gano por la minima diferencia con un centro «envenenado» de Esteban Porta que no pudo contener Unuana, y de esta manera el «millonario» tiene puntaje perfecto.

Por su parte el Estadio «Santiago Noe Baztarrica», fue escenario de un gran partido entregado entre San Martin y San Agustin, en un campo de juego que estuvo muy pesado producto de las recientes lluvias. Con encuentro en gran parte dominado por el local, pero el gol no aparecia y en tiempo de descuento dado por el arbitro Marquez, una pelota que mete en el area Mateo Lizaso, conecto muy bien Joaquin Susi y puso el 1 a 0 definitivo.

Mientras que en la localidad de Patricios, El Fortin le gano a Atl. Patricios por 1 a 0

En tanto que hoy lunes 12, en el Estadio «Vicente Cusatti», Libertad recibio a 18 de Octubre, en un partido donde desde el inicio fue la visita quien mas salio a buscar, hasta que el equipo lagunero fue econtrando la pelota saber controlar la ofensiva de El Provincial.

En el segundo tiempo el partido fue para el local y eso lo supo aprovechar muy bien su central, Gonzalo Perez quien anoto en dos oportunidad para Libertad.

Síntesis F2

CAN 1 vs. Ag. Alvarez 0

Once Tigres 2 vs. French 1

Atl. 9 de Julio 1 vs. Atl. Quiroga 0

San Martin 1 vs. San Agustin 0

Atl. Patricios 0 vs. El Fortin 1

Libertad 2 vs. 18 de Octubre 0

Posiciones en el campeonato

Atl. 9 de Julio 6

Atl. Naon 6

San Martin 4

Once Tigres 3

18 de Octubre 3

French 3

San Agustín 3

Atl. Quiroga 1

Libertad 3

El Fortín 3

Ag. Álvarez 0

Atl. Patricios 0

F3

18 de Octubre – Once Tigres

French – San Martin

San Agustin – Atl. 9 de Julio

Atl. Quiroga – Atl. Naon

Ag. Alvarez – Atl. Patricios

El Fortin – Libertad