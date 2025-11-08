El bife argentino se destaca Shanghai: El IPCVA participa, junto con empresas exportadoras, en la gigantesca feria organizada por el Gobierno chino.

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) participa, acompañado por empresas exportadoras, en la China International Import Expo (CIIE), que se lleva a cabo en Shanghái entre el 5 y el 10 de noviembre.

Se trata de una imponente muestra internacional, organizada por el Gobierno de la República Popular China, en la que participantes proveedores de todo el mundo que ofrecen sus productos y servicios en el gigante asiático.

El IPCVA presenta el tradicional Pabellón “Argentine Beef”, que ocupa 400 metros cuadrados, destinado a la participación de 13 empresas exportadoras reunidas en torno a un gran restaurante donde los compradores pueden degustar bife ancho y bife angosto a la parrilla.