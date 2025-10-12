El automóvil VW Gol volcado en ruta 65 había sido robado en Bolívar horas antes. El delincuente ya fue aprehendido

Acerca de los vehículos involucrados en posible despiste y luego se produjo un vuelco, en las ultimas horas se conoció que el VW Gol que fue encontrado volcado entre vías del ferrocarril Sarmiento y ruta nacional 5, se conoció por informe de Policía de Bolívar, había sido robado en horas de la madrugada en la vecina ciudad.

Conforme a un informe de Comisaría de Bolívar, dependiente de la Policía Departamental de Seguridad Bolívar, se detalla que se esclareció en pocas horas un intento de hurto automotor ocurrido en la madrugada de este domingo, logrando recuperar el vehículo sustraído y aprehender al presunto autor del hecho en la ciudad de 9 de Julio.

De acuerdo con lo informado, Ernesto Crespo, de 55 años, denunció que alrededor de las 00:30 horas dejó estacionado su automóvil Volkswagen Gol, dominio EHD600, color gris, frente a su domicilio ubicado en calle Viamonte N° 167, sin medidas de seguridad y con las llaves del rodado sobre el asiento del conductor. Minutos más tarde constató que el vehículo había sido sustraído.

Ante la situación, personal del Grupo Táctico Operativo (G.T.O.) de la Comisaría de Bolívar inició de inmediato tareas investigativas, analizando cámaras de seguridad privadas de la zona. A partir del relevamiento de imágenes, los efectivos lograron identificar al sospechoso como Eduardo Evaristo Pardo, de 30 años, sujeto con frondosos antecedentes penales, quien se habría dado a la fuga con dirección a la ciudad de 9 de Julio.

Con esta información, se solicitó colaboración a personal del G.T.O. de la Comisaría 9 de Julio y de la SUBDDI Bragado, quienes montaron un operativo cerrojo y lograron hallar el automóvil sustraído en la intersección de Ruta Provincial y calle Rivadavia, procediendo a la aprehensión del imputado.

Intervino la UFI N° 15 de Bolívar, a cargo de la Dra. María Julia Sebastián, del Departamento Judicial Azul, quien avaló el procedimiento policial, dispuso el secuestro del teléfono celular del aprehendido y la notificación de los artículos 1 y 60 del Código Procesal Penal.

El vehículo fue preservado hasta la llegada de Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes, mientras que Pardo permanece alojado en la Comisaría de 9 de Julio, a disposición de la Justicia.

Comisario PEDRO POVEDA, jefe Departamental de seguridad Bolívar