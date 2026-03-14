El agro marcó agenda para los próximos años en el ámbito legislativo

Expoagro 2026 fue escenario de un encuentro clave para la presencia del campo en el Congreso Nacional. En este contexto, la Fundación Barbechando, dedicada a incidir positivamente en leyes y políticas públicas para el desarrollo del sistema agroindustrial, encabezó la charla presentada por su presidenta, Ángeles Naveyra, y el secretario, Ignacio Garciarena.

En el encuentro, realizado en el Auditorio AgTech John Deere, estuvieron presentes los legisladores Martín Ardohain, Alicia Fregonese, Javier Sanchez Wrba, Victoria Tolosa Paz, Beltrán Benedit, Francisco Morchio, entre otros. Cabe destacar que la entidad agrupa a diferentes frentes políticos con un mismo propósito.

“Trabajamos con 10 instituciones que nos aportan información de calidad que tratamos de hacerle llegar a los legisladores, para que, en función de sus ideologías, voten”, ilustró Ignacio Garciarena sobre la metodología de trabajo que manejan con 60 legisladores que ya se sumaron activamente a la propuesta.

El futuro en la legislatura

Por su parte, Ángeles Naveyra detalló los ejes que integran la agenda de Barbechando hoy: libre mercado, eliminación de retenciones, propiedad intelectual, aplicación de fitosanitarios y seguros climáticos. “Nuestra propuesta es que hagamos una ley que definitivamente no permita que nadie y en ningún momento de acá en adelante pueda volver a hacer daño interviniendo los mercados”, comentó la directiva al referirse a uno de los temas más importantes.

Además de los proyectos de ley presentados, la agenda de la entidad también contempla un intenso trabajo puertas adentro. “Nuestra ambición es llegar a tener 166 legisladores, porque queremos tener la mayoría: quórum en diputados, quórum en el Senado y quórum para la Argentina”, aseguró Naveyra.

El rol de los legisladores



Antes de finalizar el panel, la diputada de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, tomó la palabra y se refirió al trabajo en conjunto con otros espacios.

“Hay una fragmentación política clara en el Congreso, y esta es una oportunidad para poder pensar qué Argentina queremos, qué sectores queremos potenciar y cuáles son las leyes que le den tranquilidad al inversor, y fundamentalmente mejores condiciones de vida a los trabajadores”, enfatizó.

Además, sobre los temas prioritarios para la agroindustria, explicó: “Argentina necesita una ley de riego, fundamental para ampliar las capacidades; necesita entrar a discutir una ley de semillas con profesionalismo, integrando a todos los sectores; y creo que necesita también trabajar en una ley de emergencia agropecuaria para darle tranquilidad a quienes invierten en este país.”

Seguidamente, su par del bloque del PRO por La Pampa, Martín Ardohain, coincidió en la necesidad de un trabajo mancomunado para lograr acuerdos que terminen en proyectos y leyes que favorezcan al sector.

“Tener 166 legisladores formando parte de Barbechando parece una locura, parece imposible, pero tenemos la obligación de hacerlo”, opinó, respecto a la meta futura de la organización, y celebró “poder separar la parte partidaria y apostar a un rumbo de país”.

En el mismo sentido, posteriormente concluyó: “Lo hizo Brasil y despegó, y a nosotros nos está costando horrores. Pasan las generaciones, pasan los partidos políticos y no le damos una solución a los trabajadores, ni al que invierte, ni al que se le va la vida en este país”.