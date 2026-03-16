El Aero Club 9 de Julio ya cuenta con el Piper Cherokee de cuatro plazas

El Aero Club 9 de Julio inicio el año de muy buena manera. Con pilotos que comenzaron con sus primeros vuelos. Otros que lo hace en Aero planeadores, y mas gente que se va sumando a la escuela.

Pero lo que mas esperaban en el Aero Club era poder contar con su avión Piper Cherokee, que desde el año 2020, esta en restauración total y llego el día de volver a casa.

Esto se dio este sabado 14 en horas de la tarde, cuando el «Cherokee», descendio en la pista del Aero Club.

Los Aero pilotos Matías Torrelles y Cristian Ferraro en dialogo con El Regional Digital, nos cuentan porque la alegría de poder contar con este avión incono de nuestro Aero Club 9 de Julio