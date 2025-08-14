El 73% de la región pampeana con 50 a 300 mm más que la media en lo que va del 2025 plantea buenas reservas para el trigo y el maíz 2025/26

En lo que va del 2025, las lluvias ya superan ampliamente los valores medios históricos en el 73% de la región pampeana. El noreste bonaerense fue la zona que recibió la mayor cantidad de agua, superando en más de 300 mm lo que suele llover en esa zona (entre 550 a 650 mm). Chacabuco lleva acumulados 1040 mm en lo que va del año y 9 de julio, 1030 mm. Baradero marcó 950 mm y Saladillo, 930 mm.

Este es un indicador muy importante para la producción del trigo argentino. ¿Por qué? Por una cuestión de circulaciones atmosféricas, suele pasar que llueve bien para el trigo en Buenos Aires (con muchas más chances por el patrón típico de las lluvias invernales) o que llueve bien para el cultivo en el resto de la región pampeana. Pero que le vaya a bien en materia de lluvias a toda la región pampeana, eso sí que es difícil que ocurra y es lo que está pasando. De hecho eso fue uno de los fenómenos que se vio en la campaña record 2021/22 de trigo, cuando se obtuvieron 23 Mt.