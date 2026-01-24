El 2026 arranca con sabor verde: Sarmiento de Junín presentó su alfajor oficial

Sarmiento de Junín dio un paso innovador en el terreno del marketing deportivo y el vínculo con su comunidad al presentar su alfajor oficial, desarrollado en alianza con Alfajores Romah, la reconocida marca chivilcoyana premiada en el Mundial del Alfajor. La iniciativa posiciona al club que compite en la Liga Profesional de AFA como uno de los pocos del interior bonaerense en apostar por un producto de consumo masivo con identidad propia.

Detrás de este lanzamiento tuvo un rol destacado Alejandro Biancosino, dirigente chivilcoyano que integra la Comisión Directiva de Sarmiento, forma parte de la Comisión de Sponsoreo y además trabaja dentro del equipo que coordina las acciones con las categorías inferiores del club. Su participación como intermediario fue clave para concretar el acuerdo con Romah y avanzar en una estrategia que busca generar recursos genuinos y fortalecer la marca del Verde más allá del campo de juego.

El proyecto fue presentado como una acción de marketing de cercanía, orientada a reforzar el sentido de pertenencia de los hinchas y a vincular al club con el entramado productivo regional. En un contexto donde los clubes de la Liga Profesional exploran nuevas alternativas de financiamiento, Sarmiento eligió un símbolo profundamente arraigado en la cultura argentina: el alfajor.

La elección de Romah no fue casual. La empresa, con sede en Chivilcoy, cuenta con un fuerte prestigio en el rubro artesanal y ha sido reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad de sus productos. Ese respaldo le aporta al alfajor de Sarmiento un valor agregado que excede el merchandising tradicional y lo convierte en una propuesta gastronómica con sello propio.

El diseño del envoltorio refuerza la identidad del club: predominan los tonos verdes característicos y el escudo de Sarmiento ocupa un lugar central, pensado para destacarse en góndolas y kioscos. La distribución comenzó en puntos estratégicos de Junín y la región, con la expectativa de ampliar su alcance y convertir al producto en un elemento cotidiano para socios e hinchas.

Con este lanzamiento, Sarmiento de Junín suma un nuevo capítulo a su estrategia institucional, combinando fútbol, industria regional y gestión dirigencial, y mostrando que desde el interior también se pueden impulsar ideas innovadoras. El alfajor del Verde ya está en la cancha y promete transformarse en un símbolo más de identidad, tanto en la previa de los partidos como en la vida diaria de sus seguidores.