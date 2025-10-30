El 16 de octubre se llevó a a cabo un “Argentine Beef Day” en París con importadores, distribuidores y referentes del sector HORECA.

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y la Embajada Argentina en Francia organizaron el pasado 16 de octubre un “Argentine Beef Day” en la capital francesa, un evento que convocó a importadores, distribuidores y referentes del sector de la restauración, la hotelería y el supermercadismo.

En ese contexto, el presidente del IPCVA, Georges Breitschmitt, agradeció al embajador por haber puesto a disposición la embajada, y realizó una presentación a los invitados en la que destacó que la producción de carne argentina se realiza de manera sustentable, sin utilización de anabólicos, y bajo un sistema totalmente natural. Breitschmitt comentó asimismo que la Argentina ya está preparada para enviar carne libre de deforestación, mediante el sistema Visec Carne, en cumplimiento del reglamento 1115 de la Unión Europea.

En este sentido, aseguró que distintos estudios científicos realizados por el IPCVA demuestran que el 87% del territorio nacional es libre de deforestación y que en nuestro país los índices de emisión de dióxido de carbono y de utilización de agua para ganadería son más bajos que los de otros países productores.

Por su parte, el embajador argentino en Francia, Eian Sielecki, brindó unas palabras de bienvenida a los invitados y destacó la importancia y el reconocimiento internacional que posee la carne vacuna argentina.

La estrella de la noche, obviamente, fue la carne argentina, y los invitados pudieron degustar de una selección de los mejores cortes a la parrilla.