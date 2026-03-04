EE. UU., Israel vs Irán: ¿por qué ahora?

Tras el fracaso de las negociaciones en Ginebra, Israel comunicó a Estados Unidos que el ataque era inminente. Las exigencias eran concretas: Frenar el enriquecimiento de uranio. Autoridades iraníes habrían reconocido disponer de 460 kg enriquecidos al 60%, nivel cercano al grado militar (≈90%), con capacidad potencial para desarrollar 11 bombas nucleares.

La exigencia incluía su transferencia fuera del país o la destrucción del recurso. Detener el desarrollo de misiles balísticos como el Khaibar (alcance cercano a 2.000 km lo que amenaza directamente a Israel). Reducir el apoyo a milicias regionales que amenazan la paz en el Oriente Medio.

La negativa del régimen catapultó la operación conjunta “Furia Épica” el sábado 28 de febrero a primera hora sobre Teherán, Isfahán y Qom. Horas después confirmaron la muerte del líder supremo Ali Khamenei, de altos mandos militares y miembros de la familia del dictador.

Irán respondió atacando bases estadounidenses en Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, además de una base británica en Chipre (primer ataque a un país miembro de la Unión Europea). El debilitado régimen también responde con violencias en las calles dejando un saldo de más de 5.000 manifestantes fallecidos.

El despliegue norteamericano no es menor, analistas de guerra explican que el despliegue naval que se preparo es aún mayor que la maniobra realizada en 2003 en Iraq, también la inteligencia logro hackear redes de televisión estatal de Irán, compartiendo un mensaje del presidente de los Estados Unidos en el que señalaba: “no dejen sus casas, estaremos bombardeando por todos lados. Cuando terminemos, tomaremos su gobierno. Quizás sea su única oportunidad en generaciones”. Un dato clave: no existen registros de la caída de un régimen a través de bombardeos, sumado a que las características del territorio hacen prácticamente imposible invasión terrestre.

Pero el verdadero frente no está solo en el terreno militar. Está en la energía.

Irán anunció el cierre del Estrecho de Ormuz, un pasaje ubicado en el golfo pérsico de 33 kilómetros entre Irán, Omán y EAU, donde circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial y cerca del 35% del comercio marítimo de crudo. Es la primera vez en la historia que se interrumpe formalmente ese paso estratégico. Además de anunciar el freno de la producción en los yacimientos Ras Tanura y Rumaila los mayores campos de producción del país, presionando aun mas los precios del Impacto sistémico

* India importa el 85% de su petróleo; el 60% del y el 50% del GNL transita por Ormuz proveniente de Qatar.

* China compra más de 11 millones de barriles diarios; cerca del 20% proviene de Irán y otro 18% de Arabia Saudita. Vulnerabilidad estructural como importador neto.

* Europa el 10% de sus importaciones energéticas pasan por ese corredor. Nuevo shock tras la guerra en Ucrania.

* Rusia es exportador neto de energía, por lo que no resulta directamente perjudicada por la parálisis del comercio marítimo. Sin embargo, algunos analistas describen su postura como llamativamente condescendiente, considerando que Irán es proveedor de drones utilizados en su propio conflicto. Según estas lecturas, la posición rusa respondería a un cálculo estratégico: el escenario le permitiría reposicionarse como proveedor clave de crudo y gas en un mercado tensionado, al tiempo que podría obtener margen adicional para reconfigurar su propio frente geopolítico beneficiándose con el fin de su propio enfrentamiento.

Consecuencias para Estados Unidos

Cada incremento de USD 10 en el precio del barril puede añadir aproximadamente 0,4 puntos porcentuales a la inflación global. En un contexto en el que la Reserva Federal ya ha iniciado un ciclo de recortes de tasas, la política monetaria deberá actuar con pragmatismo y flexibilidad ante el riesgo de un crudo por encima de los USD 100, inflación persistiendo por encima de la meta y un mercado laboral en proceso de enfriamiento. Aumentos internos ya reflejan la tensión: Gas 13% en los últimos 2 meses, costos logísticos y en fertilizantes (Urea aumenta 14%) evidencian consecuencias negativas del ataque. El dólar se fortalece, pero no por buenas razones sino por búsqueda de refugio. Al mismo tiempo, las tasas largas suben, la volatilidad aumenta y los activos financieros retroceden .

La administración Trump reaccionó ordenando a la Corporación Financiera para el Desarrollo (DFC) otorgar garantías contra riesgo político al comercio marítimo energético y señaló que la Armada escoltará a los barcos en caso de ser necesario. El colapso del comercio no es un resultado positivo para nadie.

Para reflexionar: Venezuela fue la primera pieza, Irán es la siguiente, ¿la última es China?

El cierre de Ormuz presiona directamente al gigante asiático. Si el shock energético se prolonga y la parálisis del comercio marítimo se consolida, el impacto sobre su balanza comercial sería significativo, trasladándose rápidamente a la economía doméstica y elevando el riesgo de un escenario de estanflación . Lo que obliga a 🇨🇳 a barajar alternativas:

* Utilizar sus reservas estratégicas, estimadas en 900 millones de barriles (aproximadamente 78 días de importaciones),

* Presionar diplomáticamente a Irán para acortar el cierre del estrecho

* Reconfigurar su matriz de abastecimiento energético, profundizando vínculos con Rusia o Kazajistán

El conflicto cambia minuto a minuto . Mi objetivo es simple: entender los escenarios posibles, las razones que están detrás de cada movimiento y qué puede pasar después. Lo que hoy parece claro:

* Irán no va a ceder sin escalar el conflicto por más que tenga que hacer daño a países vecinos con quienes mantiene vínculos estratégicos.

* Israel continuará presionando por la caída del régimen.

* China recibió un shock inesperado y su orden actual, tiene los días contados literalmente.

* Trump no soporta el mercado cayendo y l os granjeros e industriales norteamericanos no están en condiciones de soportar un nuevo golpe a sus márgenes.

La guerra vuelve a dejar una lección incómoda: nadie sale ganando.

Por Alejo Fabiano | Analista Financiero.