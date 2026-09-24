Dos funcionarios bonaerenses murieron tras protagonizar un accidente vial en ruta 2

Sebastián Comai y Alejandro “Jano” Mazzoni, integrantes del área de Infraestructura del Ministerio de Justicia bonaerense, murieron tras un vuelco ocurrido a la altura del kilómetro 125 de la Ruta 2, cerca de Chascomús.

Los funcionarios regresaban de Mar del Plata, donde habían participado de una inspección de obra, cuando la Ford Ranger en la que viajaban salió de la calzada y terminó volcada sobre el cantero central.



Comai, de 58 años, falleció en el lugar. Mazzoni, de 44, fue trasladado al Hospital Municipal San Vicente de Paul, donde murió posteriormente debido a la gravedad de las lesiones.

En la camioneta también viajaban Gustavo Barreto y Uriel Sánchez, quienes sufrieron politraumatismos y, según la información difundida, se encuentran fuera de peligro.

Comai era arquitecto y docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP, mientras que Mazzoni, conocido como “Jano”, también mantenía una vinculación con la música.

La Justicia investiga ahora las causas que provocaron el vuelco. La causa quedó a cargo de la UFI N°10 del Departamento Judicial Dolores.