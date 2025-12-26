Dos establecimientos penitenciarios de Junín confeccionaron más de 300 juguetes para una red de merenderos

Personas privadas de libertad de dos establecimientos penitenciarios bonaerenses de Junín elaboraron más de 300 juguetes que fueron entregados a una red de merenderos en el marco de las fiestas navideñas.

La experiencia solidaria se desarrolló en la Unidad 13 y la Alcaidía Penitenciaria del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y contó con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, conducido por Juan Martín Mena.

La iniciativa se desarrolló a través de un curso de carpintería, en el cual se capacitaron personas privadas de la libertad por pabellón, alcanzando un cupo total de 45 participantes. El proyecto tuvo como finalidad la producción de juguetes destinados al festejo de Navidad de la Red de Merenderos “Don Ito” de la ciudad de Junín.

La entrega se concretó el martes y constó exactamente de 317 juguetes de madera reciclada: 56 cámaras, 50 avioncitos, 48 camioncitos, 46 juegos de ta te ti, 36 juegos de memoria, 35 juegos de encastre, 28 tejos de mesa, 10 autitos, cinco juegos de dominó y tres yengas, todos realizados con materiales reciclados, promoviendo valores de solidaridad, trabajo y cuidado del ambiente.

Los juguetes fueron recibidos por el coordinador de la Red Solidaria, Pablo Rodríguez, en representación de la institución beneficiaria.

Cabe destacar que se trata del primer proyecto solidario realizado de manera conjunta entre la Unidad 13 y la Alcaidía Penitenciaria de Junín, fortaleciendo el trabajo articulado entre ambas dependencias y consolidando acciones de inclusión social.

Estuvieron presentes por la Unidad 13 el director Laureano Viera, el subdirector Administrativo, Fabián Gustin, la subdirectora de Inclusión, Karina Gigena y la coordinadora de Formación Técnica y Oficios, Carolina Funes. Desde la Alcaidía Penitenciaria acompañaron el subdirector de Inclusión, Guillermo Secreto, el subdirector de Régimen, José Othasegui y la coordinadora de Formación Técnica, Luisana Rodríguez.

Fuente: Servicio Penitenciario Bonaerense.