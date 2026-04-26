Dos chivilcoyanos detenidos con cocaína oculta en un auto al intentar ingresar a Junín

En un procedimiento de control de rutina realizado por la Policía de Seguridad Vial, dos personas fueron aprehendidas al ser sorprendidas transportando estupefacientes en el acceso a la ciudad. El operativo se desarrolló en las últimas horas del miércoles sobre la ruta nacional 7, frente al puesto policial del kilómetro 259, un punto estratégico para la fiscalización del flujo vehicular que ingresa al núcleo urbano.

Los agentes interceptaron un Chevrolet Corsa en el que viajaban dos hombres. Al solicitarles la documentación del rodado, los ocupantes, quienes indicaron que no residían en la zona, evidenciaron una actitud esquiva y un marcado nerviosismo. Ante este escenario, los efectivos procedieron a una inspección más detallada del vehículo ante la presencia de testigos.

Durante la requisa, el personal policial halló un envoltorio disimulado en el habitáculo que contenía una sustancia en polvo blanca. Tras realizar los test de reactivos correspondientes, se confirmó que se trataba de cocaína, con un pesaje superior a los 300 gramos. Según informaron fuentes de la investigación, los sujetos procedían de la ciudad de Chivilcoy y el destino de la droga era el mercado local.

El Juzgado Federal de Junín tomó intervención inmediata en el caso, ordenando el secuestro de la sustancia, el decomiso del automóvil y la detención de ambos involucrados. El procedimiento se enmarca en las directivas de la Secretaría de Seguridad para intensificar la prevención de delitos complejos y el control de estupefacientes en los ingresos a la ciudad. Los implicados permanecen alojados en una dependencia policial a la espera de sus declaraciones indagatorias. Fuente: Diario Democracia (Junín)