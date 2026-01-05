Dolor en Misiones: tres nenas de siete años murieron ahogadas en una laguna

Tres nenas de siete años murieron ahogadas en una laguna ubicada en inmediaciones del barrio Cantera, en la ciudad misionera de Apóstoles donde, a pesar de la rápida intervención policial y sanitaria y a las maniobras de reanimación realizadas, las menores fallecieron.

El trágico hecho ocurrió alrededor de las 15:40 del pasado sábado cuando personal de la Policía de Misiones, con colaboración de División Infantería y Comando Radioeléctrico, fue comisionado por el CIO 911 ante un llamado de emergencia que alertaba sobre menores en una laguna ubicada en inmediaciones del barrio Cantera.

Los efectivos arribaron al lugar junto a una ambulancia del hospital local y los médicos constataron que las tres pequeñas presentaban signos de ahogamiento por asfixia por inmersión.

Ante esta situación, el personal policial y sanitario inició de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y dispuso el traslado urgente al Hospital Local, pero, a pesar de los esfuerzos realizados en el lugar y en el centro de salud, el médico de guardia confirmó el fallecimiento de las tres niñas.

En tanto, se indicó que las víctimas se encontraban junto a sus madres y otros familiares cuando, por causas que se tratan de establecer, ingresaron al agua.

Además, se informó que los familiares fueron asistidos y acompañados por personal policial y sanitario, mientras que se solicitó la intervención del médico policial y de Policía Científica y se dio aviso al juez interviniente.

