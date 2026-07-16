En 9 de Julio los festejos por el triunfo argentino termino empañado por un hecho de amenaza con arma blanca y agresión a efectivos de policia

Este miércoles 15, siendo aproximadamente la hora 21, y finalizados los festejos por el pase de la Selección Nacional a la final del campeonato Mundial de Fútbol, se recibe llamado abonado de emergencia 911 sobre masculino con arma blanca en inmediaciones Plaza Gral. Belgrano. Presente Personal de Policía Comunal en el lugar, advierte a un masculino quien se encontraba acompañado por una persona de sexo femenino muy agresivos y alterados, quienes al observar la presencia de los uniformados ofrecen resistencia para con el accionar policial, ante lo que se procedió en consecuencia a la aprehensión de las dos personas, quienes resultan ser mayores de edad y domiciliados en este medio, y posterior traslado a sede Policial. Conforme detallo Policial, el masculino posee antecedentes Policiales por delitos varios.

Sin embargo conforme informo Policía, un grupo de amigos de estas dos personas, comenzaron a arrojar piedras y botellas (se lo puede observar en el video), contra los uniformados, impactando un trozo de piedra en cabeza de un Policía provocándole un hematoma de carácter leve y rotura cristal móvil Policial.

Se inician actuaciones Penales caratuladas «RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, LESIONES LEVES y DAÑO». Intervención UFI Nro. 5 Dpto. Judicial Mercedes