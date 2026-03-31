Docentes y estudiantes universitarios realizarán clases públicas frente al departamento de Adorni en Caballito

Sindicatos de docentes universitarios y agrupaciones estudiantiles de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizarán este martes una jornada de clases públicas frente al lujoso departamento sin declarar donde vive el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio porteño de Caballito, para visibilizar la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas nacionales, en medio del escándalo por el enriquecimiento patrimonial del funcionario libertario.

Las actividades comenzarán a partir de las 10 de este martes cuando los sindicatos y agrupaciones estudiantiles se darán cita en la Facultad de Filosofía y Letras (Puán 480) de la UBA para dirigirse a Miró al 500, donde el ministro coordinador reside junto a su familia, según él mismo revelara en su última conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Esta jornada se da en el marco del paro nacional por 72 horas convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que agrupa a las principales federaciones docentes como Conadu y Conadu Histórica.

La acción busca dejar en evidencia el marcado contraste entre la precariedad salarial en la UBA, donde un ayudante de primera recibe apenas 228.095 pesos netos, y el suntuoso estilo de vida que mantiene el jefe de Gabinete desde que se sumó al Gobierno libertario.

Adorni -imputado por enriquecimiento ilícito y bajo investigación por presuntas anomalías en la contratación de vuelos privados- y su esposa Bettina Angeletti compraron el departamento ubicado en una exclusiva zona de Caballito en noviembre del 2025.

Lo curioso es que la vivienda, que fue adquirida por una hipoteca no bancaria cedida por quienes le vendieron el departamento, fue escriturada en 230 mil dólares cuando el precio de venta original de la propiedad era de 340 mil dólares según la publicación inmobiliaria. __IP__

Esta polémica se suma al viaje a Nueva York al que accedió Angeletti, quien integró la comitiva presidencial con vuelo y estadía sin cargo, los viajes a Punta del Este por miles de dólares en vuelos privados sin factura, el country sin declarar en Exaltación de la Cruz y la triangulación de contratos a favor de la consultora de la esposa de Adorni con organismos del Estado