Doce obras paralizadas y decenas de denuncias por una presunta estafa inmobiliaria en La Plata

Una megaestafa inmobiliaria sacude a La Plata, donde más de 160 personas denunciaron irregularidades en la compra de departamentos en pozo vinculados a 12 desarrollos que hoy se encuentran paralizados. Según estimaciones preliminares, el monto total involucrado superaría los US$20 millones, aunque la cifra definitiva aún no fue establecida por la Justicia.

Las denuncias apuntan contra los responsables de la constructora ABES, una firma que supo tener fuerte presencia en el mercado inmobiliario platense. En particular, el foco está puesto en Diego Lacki, abogado y presunto administrador de la empresa, quien negó de forma categórica cualquier tipo de responsabilidad penal y aseguró haber aportado toda la documentación requerida.

Entre los denunciantes se encuentran particulares, empresarios, dirigentes políticos y figuras del deporte, que aseguran haber invertido sus ahorros en proyectos que quedaron inconclusos y dejaron de pagar las rentas mensuales prometidas durante el período de obra.

Uno de los compradores relató que las señales de alerta aparecieron cuando las obras comenzaron a frenarse, con escaso personal trabajando y sin avances visibles. En su caso, junto a su pareja adquirieron tres departamentos en distintos edificios, con pagos realizados en efectivo y plazos de entrega que iban de 18 a 24 meses, más prórrogas contractuales. En total, aseguran haber desembolsado más de US$240 mil.

Según consta en las presentaciones judiciales, las obras no avanzaron conforme a lo pactado y los compradores dejaron de recibir la renta mensual compensatoria, un mecanismo habitual en este tipo de desarrollos. “El edificio está vendido casi en su totalidad, pero no sabemos dónde está el dinero”, sostuvieron algunos damnificados.

DENUNCIAS PENALES Y SOSPECHAS SOBRE EL MANEJO DE FONDOS

Las presentaciones judiciales incluyen acusaciones por estafa y administración fraudulenta, y también solicitan investigar un presunto sistema de “caja única”, mediante el cual los fondos de distintos fideicomisos habrían sido utilizados indistintamente, en contradicción con lo establecido en los contratos.

De acuerdo a los denunciantes, la empresa no brindó información clara sobre el destino del dinero ni sobre el estado real de cada obra, lo que generó mayor incertidumbre entre los compradores.

Entre los afectados figura Pedro Troglio, actual director técnico de Banfield y exsubcampeón del mundo con la Selección argentina en 1990. Junto a su esposa, adquirió dos unidades en distintos proyectos, con un esquema que también incluía pagos mensuales durante la construcción, actualizables por inflación.

Según su testimonio, los pagos se interrumpieron y las obras quedaron detenidas con avances parciales, mientras los plazos de entrega se incumplieron. “Hay personas que pusieron todos sus ahorros y hoy no saben cómo seguir”, expresó.

Las causas también involucran a exsocios y accionistas de la empresa, entre ellos Lucrecia Villar Loos, quien heredó la mayoría accionaria tras el fallecimiento del fundador de ABES en 2020. En su denuncia, aseguró haber sido inducida a vender propiedades y ceder participación societaria bajo el argumento de salvar la compañía, sin recibir luego compensaciones ni información clara. Las investigaciones se encuentran radicadas en la UFI N°3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic.