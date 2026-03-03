Discurso de Gentile ante el Concejo Deliberante: Cargo contra concejales, pidió responsabilidad al vecino en el manejo de residuos y hablo de la red vial y el Basural

Este lunes 2 se llevo adelante la apertura del 42º periodo de Sesiones legislativas del Concejo Deliberante del partido de 9 de Julio y que tuvo como única oradora durante 40 minutos a la Intendente Municipal, María José Gentile.

Previo a ello, el presidente del Concejo Deliberante, Concejal Esteban Naudin, pidió a su pares realizar el mayor esfuerzo posible por responder a las necesidades, al tiempo que pidió a la intendente Gentile, se respondan pedidos o se ejecuten las ordenanzas que se aprueban en el HCD.

Por su parte, Gentile llevo su discurso por varios ítems como el informe de gestión que dio, puso el foco por unos minutos en cuestionar el accionar del Concejo Deliberante para con su gestión, la inundación del 2025, el basural, el transito, educación, comercio e industria, proyección como ciudad, y un especial pedido a los vecinos en su colaboración sobre los residuos: «Una ciudad limpia comienza en casa», subrayo.

El discurso de Gentile no tuvo «aplaudidores». En la sala del recinto legislativo no volaba una mosca, y reinaba un silencio stop

Gobernar es elegir

Este no es un discurso de apertura más, y no lo es porque no tengamos nada que contar. Al contrario, el trabajo realizado en este último año ha sido intenso. Detrás de cada uno, hay familias, hay un esfuerzo municipal y una gestión que no descansó. De hecho, en los próximos días les haremos llegar un extenso y detallado informe de gestión 2025, donde cada logro, cada obra y cada acción están documentados con el respeto que ese trabajo merece. Sin embargo, entiendo que esta valiosa oportunidad de estar aquí hoy, frente a ustedes y frente a los vecinos, amerita que nos enfoquemos en lo que hoy es urgente y estratégico. En la coyuntura que nos atraviesa y en los ejes fundamentales que definen el rumbo de nuestro Gobierno», subrayo Gentile.

Hoy prefiero usar este tiempo para hablarles con la honestidad que el momento exige sobre los desafíos que nos quitan el sueño. El 2025 no fue un año de oficina. El agua nos puso a prueba y obligó a decidir. Pero lo que voy a decirles hoy es la realidad pura. Gobernar es elegir.

Tras repasar lo que se atraviesa por la situación económica y que todos sabemos. A nuestro municipio, además de afectar la caída de la coparticipación y de la recaudación de tasas por lo antes mencionado, se le sumó una emergencia hídrica sin precedentes que nos puso a prueba sin duda. Gobernar es elegir», insistió.

En la emergencia ,mientras nosotros elegíamos estar en el barro para asegurar que el partido no quedara en el barro, hubo quienes elegían en el escritorio los pedidos de informe como una herramienta para intentar paralizar. Entre la burocracia y la urgencia, nosotros elegimos la urgencia», disparo ante un silencio absoluto y rostros que trataban de no gesticular.

Según Gentile, la coparticipación federal cayó más un 20% en términos reales y la cobrabilidad en las tasas locales apenas rondó el 50% en el ABL y el 63% en la red vial, esto sobre el pasado ejercicio 2025.

No solo enfrentamos una caída en la recaudación, sino un aumento exponencial en los gastos operativos. Mano de obra, horas extras, combustibles, reparaciones de maquinas, en si cada peso destinado a la emergencia fue un peso que tuvimos que quitar de otra partida», aseguro.

En otro tramo se discurso, Gentile hizo un alto, miro a los ediles, y dijo: Concejales, este Ejecutivo les mostró los costos reales de los insumos y el valor de los servicios. Les mostramos números, no opiniones. Sin embargo, la respuesta de la mayoría de este cuerpo fue la negación.

El 2025 nos fue acompañado por adecuación de tasas coherentes y este 2026 lo empezamos con valores que están peligrosamente por debajo de los costos de prestación; y dio como ejemplo que por el alumbrado público, lo que se cobra no se llega a cubrir el costo. Hay un déficit mensual de entre 15 y 18 millones de pesos, y aseguro que para cubrir ello, los recursos salen de otras partidas.

Tambien critico el aumento para la red vial rural. El ejecutivo tiene para invertir en los caminos del partido 87.000 pesos por kilómetro por mes por todo concepto. Personal, reparaciones, gasoil, bienes de uso, y aseguro que ese monto solo alcanza para cubrir 50 litros de gas oil por km/mes, siempre y cuando se cuente con una cobrabilidad por arriba del 70%, apunto.

Por lo que cuestiono a los concejales del distrito en que le han hecho un «un claro desfinanciamiento de los servicios básicos. Tengamos la madurez de entender que si al municipio le va mal, al que le va mal es al vecino que espera que una obra pase por su puerta», dijo