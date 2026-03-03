Discurso: Culpa de su ineficiencia y falta de gestión, sino es a los vecinos, es a los concejales

Desde el Bloque de Concejales de Fuerza Patria, también siguieron atentamente lo que expresaba la Intendente Gentile ante el Concejo Deliberante del distrito.

En ese sentido, las primeras palabras de Gentile fueron dirigidas a los ediles de 9 de Julio, a quienes cuestiono algunas acciones, por lo que la Concejal Maria Elena Defunchio, en dialogo con El Regional Digital subrayo «la realidad es que escuchamos una intendenta que culpa de su ineficiencia y de su falta de gestión, si no es a los vecinos, es a los concejales, y la realidad es que el Consejo Deliberante, obviamente funciona con la representación de aquellos vecinos también que no eligen esta gestión municipal y que claramente nos eligieron en esta en esta última elección.