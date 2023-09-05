Publicación pedida
Dirigido al Consejo Administrativo de la CEyS Mariano Moreno de 9 de Julio
BUENOS DIAS, SEÑOR PRESIDENTE DE LA CEYS. SOMOS UN GRUPO DE USUARIOS Y ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA, QUE ESTAMOS HACIENDO UN RECLAMO JUSTO PIDIENDO LA ASAMBLEA PARA QUE SE VUELVA A HABLAR EL TEMA DE LA CUOTA CAPITAL, QUE ESTA AFECTANDO DE MANERA ECONOMICA A MUCHOS USUARIOS.
EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE, QUE TENDRIAN QUE HABER DADO UNA FECHA PARA LA ASAMBLEA, PLAZO YA ESTA VENCIDO, VEMOS QUE SACARON UN COMUNICADO PIDIENDO NUEVAMENTE LA RATIFICACION DE FIRMAS DE 2730 USUARIOS DEL SERVICIO. LA PREGUNTA ES POR QUE NUEVAMENTE LA RATIFICACION DE FIRMAS, SI YA FUE HECHA ENTRE LOS DIAS 11 Y 18 DE AGOSTO, DONDE DE MANERA VOLUNTARIA MUCHOS VECINOS SE ACERACRON A RATIFICAR ESAS FIRMAS Y LO QUE HICIERON DESDE EL CONSEJO FUE CONFUNDIR A LA GENTE, PONIENDO SOBRE EL ESCRITORIO UNA NOTA PRACTICAMENTE IGUAL, PARA QUE EL USUARIO DESESTIME ESA FIRMA, CON ARGUMENTOS DISTINTOS Y RESPONSABILIZANDO A QUIEN RATIFICABA LA FIRMA PARA PEDIR LA QUITA DE LA CUOTA CAPITAL, LO HACIAN CULPABLE Y RESPONSABLES POR LOS CORTES DE LUZ QUE VAMOS A SUFRIR EN EL VERANO. SABIENDO USTEDES QUE ESE NO ES EL MOTIVO DE LOS CORTES, DADO QUE EL VERANO QUE PASO HEMOS TENIDOS CORTES ROTATIVOS DE 2 HS APROXIMADAMENTE EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD.
LO QUE NO PODEMOS ENTENDER PORQUE TANTA NEGACION PARA HACER LA ASAMBLEA SI USTEDES DEL CONSEJO ESTAN TAN SEGUROS DE LO QUE ESTAN HACIENDO, POR QUE SE NIEGAN A DAR ESA ASAMBLEA SI EL DINERO REALMENTE VA DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES? O A CASO ESE DINERO VA DESTINADO A OTRA COSA?
COMO EN DIFERENTES REUNIONES SE DIJERON DISTINTOS DESTINOS PARA DE ESA PLATA, QUIZAS HOY NO PUEDAN JUSTIFICAR REALMENTE QUE ESA PLATA ESTA SIENDO DESTINADA AL MANTENIEMIENTO DE LOS GENERADORES PERO SI ESTA SIENDO USADA PARA PAGAR SUELDOS DE ESOS PUESTOS JERARQUICOS, QUE INVENTARON HACE MESES EN LA COOPERATIVA Y QUE NOSOSTROS LOS ASOCIADOS NO FUIMOS CONSULTADOS.
SEÑORES DEL CONSEJO ESTARIA MUY BUENO QUE DE UNA VEZ POR TODAS PUEDAN REALMENTE DAR EXPLICACIONES REALES A DONDE VA DIRIGIDO ESE DINERO Y QUE DEN LA ASAMBLEA PARA VOLVER A VER ESE TEMA. ESTO QUE ESTAN HACIENDO UNA VEZ MAS DE DESCONFIAR, SIN ARGUMENTOS VALIDOS, Y CANSADORES PARA EL USUARIO SON EXCUSAS BARATAS PARA NO BLANQUEAR LO QUE REALMENTE PASA EN LA COOPERATIVA CON TANTO ESCAPE DE DINERO Y QUE SIEMPRE TERMINAMOS PAGANDO LOS USUARIOS PARA QUE USTEDES SE SIGAN LLENANDO SUS BOLSILLOS CON NUESTRA PLATA QUE TANTO ESFUERZO NOS DA.
POR ESA MISMA RAZON COMO ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA EXIGIMOS UNA ASAMBLEA PARA TRATAR LA CUOTA CAPITAL, ES NUESTRO DERECHO COMO SOCIOS DE LA MISMA Y USTEDES NO PUEDEN DESCONFIAR DE LA CANTIDAD DE FIRMAS JUNTADAS. Y PARA QUE QUEDE CLARO, ACA NO ES UNA CUESTION POLITICA NI NADA SEMEJANTE, SIMPLEMENTE ES UN RECLAMO JUSTO DE LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA Y USTEDES ESTAN OBLIGADOS A RESPONDER POR ELLO.
ATTE VECINOS, USUARIOS Y SOCIOS AUTOCONVOCADOS DE LA CIUDAD DE NUEVE DE JULIO.
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