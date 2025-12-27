Dirección General de Bromatología: recomendaciones para el uso de piletas domiciliarias

Con el verano y las altas temperaturas y las piletas vuelven a disfrutarse. Esta temporada seamos responsables con el uso racional del agua para llenado de las mismas. Entender que el agua es imprescindible y escasa puede ayudarnos a ahorrar muchos litros por día. El uso racional del agua potable nos involucra a todos y las medidas preventivas deben tomarse cuanto antes. Comprometernos en el uso responsable y cuidadoso del agua es un beneficio inminente para las generaciones futuras. Te dejamos algunos concejos para el cuidado de la misma. Una pileta llena de 5.000 litros equivale al consumo diario de agua potable de 25 personas.

CLORO

El cloro mantiene el agua libre de bacterias, ya que su función es destruir estos microorganismos. Por eso, es importante realizar el tratamiento con la cantidad de cloro adecuada, teniendo en cuenta el volumen de agua que contenga la pileta.

Después de haber dosificado el cloro, debe controlarse periódicamente que su nivel no sea excesivamente alto o bajo, y para ello pueden utilizarse kits de tiras de prueba que permiten su medición.

El nivel de cloro debe mantenerse en 2 partes por millón (ppm). No es aconsejable que se encuentre en un valor mayor, ya que puede resultar tóxico para las personas. Los bajos niveles de cloro, por otra parte, pueden permitir el desarrollo de bacterias.

ALGUICIDAS

Este producto se utiliza para eliminar las algas presentes en la piscina, que provocan que el agua se torne verdosa y que las paredes y el fondo de la pileta se vuelvan resbaladizos.

Es necesario añadir periódicamente la dosis adecuada de alguicida en la piscina, sobre todo cada vez que se renueva el agua.

FLOCULANTES

También llamados coagulantes o clarificadores, se utilizan cuando el agua se ha vuelto turbia debido a la presencia de partículas en suspensión. Los floculantes aumentan el tamaño de dichas partículas y provocan que decanten al fondo de la pileta, para facilitar su limpieza mediante el uso del barrefondos.

IMPORTANCIA DE MEDIR PH DEL AGUA

En las piletas de natación es importante controlar el pH del agua al menos una vez por semana, utilizando el kit de medición. Este valor influye directamente en la efectividad del cloro.

El pH debe encontrarse en un valor de 7,2 a 7,6. Si el pH es mayor o menor, la efectividad del cloro como germicida disminuye.

Por lo tanto, en caso de que el pH no se encuentre en los niveles adecuados, debe utilizarse un producto incrementador (alcalinizante) o reductor (acidificante) del mismo.

LONA

Una pastilla de cloro en una miniboya acondiciona 5.000 litros de agua hasta su disolución total.

Cubrir la pileta con una lona para evitar la suciedad diaria (hojas, polvo, etc.).

Retirar la basura que pueda haber caído, utilizando un saca bichos o un colador hogareño.

Agregar cloro líquido (agua lavandina) diariamente según indicación del rotulo.

Dir. Gral. de Bromatología – Cavallari 121 – Tel (02317) 610086