Dio inicio el Torneo juvenil de la Federación de Golf del Noroeste bonaerense

En el campo del Junín Golf Club, se disputó el pasado fin de semana la primera fecha del Campeonato Juvenil de la Federación de Golf del Noroeste de Buenos Aires (FENOBA), una competencia a la que se sumaron más de 80 juveniles, provenientes de distintos clubes de la región y que marcó el inicio oficial de la temporada 2026.

El certamen se disputó bajo la modalidad de fecha doble a 36 hoyos. Se desarrollaron dos jornadas de competencia en un clima deportivo y familiar, con la participación de chicos y chicas de distintas edades acompañados por sus familias y profesores.

Estuvo presente el presidente de la Federación de Golf del Noroeste de Buenos Aires, Pedro Bocaccio, quien valoró la convocatoria de la primera fecha del campeonato y explicó cómo será el calendario anual. Estuvo presente el Club Atlético 9 de Julio con la Escuelita de Menores, con 6 jugadores, que lo representaron con compromiso, con alegría y muchas ganas de crecer. Cada torneo es una experiencia, un aprendizaje y un paso más en este hermoso camino del golf.

Los resultados más destacados fueron: Isabel Cantero, 1° puesto Neto (categoría Albatros Damas); Isabel Romero, 2° puesto Gross (Albatros Damas), Mateo Sendoya, 2° puesto Neto (Menores de 15); también participaron con gran actitud y espíritu deportivo: Joaquina Romero (Águila Damas); Francisco Badaracco (Albatros Caballeros); y Manuel López (Menores de 18 Caballeros), todos a cargo del Profesor Claudio Roldán.

Más allá de los resultados, lo que el Club destacó «la dedicación, el compañerismo y la pasión con la que los chicos viven este deporte».