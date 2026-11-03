Diego Cifarelli sigue al frente de la FAIM

Su desafío para esta gestión estará en promover la industrialización y eficientizar toda la cadena del cultivo de trigo, continuar, junto con las autoridades, la lucha contra la evasión y el contrabando como así también promover buenas prácticas productivas, comerciales y ambientales.

Cifareli remarcó su vocación para avanzar sobre el mercado internacional. “La exportación debe ser un objetivo para toda la industria molinera ya que entre otros beneficios genera ingreso de divisas genuinos y mayor empleo y su crecimiento fomentará el uso de capacidad instalada que hoy esta ociosa”.

Asimismo, sostuvo que “Desde el sector molinero valoramos los esfuerzos del Gobierno para estabilizar las variables macroeconómicas, como así también destacamos y acompañamos las medidas de desburocratización y eliminación de controles al comercio junto con el cronograma de eliminación de retenciones a la exportación del cultivo de trigo. No obstante, alertamos sobre la necesidad de seguir avanzando hacia un sistema impositivo tanto a nivel nacional como provincial y municipal que elimine impuestos distorsivos, superposiciones de tributos y tasas sin contraprestaciones que afectan la competitividad de toda la cadena del trigo e impactan negativamente en su inserción internacional”.