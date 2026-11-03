Becas de $500.000: la Rural de Bolívar abre la inscripción para estudiantes universitarios

En el marco de las actividades camino a sus 100 años, que se cumplirán el 17 de abril de 2026, la Sociedad Rural de Bolívar anunció en conferencia de prensa la apertura de la convocatoria para las becas universitarias 2027, una iniciativa que la entidad impulsa de manera ininterrumpida desde 2013 y que ya cuenta con seis profesionales egresados.

El anuncio estuvo encabezado por el presidente de la institución, José Gabriel Erreca, junto a Fabián Pagola, quien integra la Comisión de Becas de la entidad junto a Ana Lisa Leonetti, Adriana Díez y Adriana Alonso, equipo encargado de llevar adelante el análisis de las postulaciones y las entrevistas personales. El programa está pensado para acompañar a estudiantes de Bolívar que cursan o van a comenzar sus estudios superiores en centros universitarios fuera de la ciudad, y que no cuentan con los recursos económicos suficientes para cubrir los gastos del trayecto académico.

Las autoridades precisaron que la ayuda abarca cualquier disciplina universitaria (medicina, abogacía, arquitectura, contaduría, ingeniería, agraria, entre otras). «Todo termina siendo relativo al campo y al desarrollo de la comunidad; buscamos dar movilidad social e igualdad de oportunidades», destacaron durante la presentación.

Para esta nueva etapa, se confirmó el otorgamiento inicial de 3 becas de $500.000 mensuales a partir de marzo de 2027, con la posibilidad de sumar un cuarto cupo según la demanda recibida. Además, como novedad destacada para este ciclo, se incorporará la asignación de media beca en los meses de enero y febrero para ayudar a afrontar los costos continuados de los alquileres durante el receso de verano. La beca se mantiene a lo largo de toda la carrera, sujeto al rendimiento académico y al seguimiento de la comisión.

La convocatoria está dirigida tanto a quienes inician su carrera en 2027 como a estudiantes que ya se encuentran cursando niveles avanzados. Las inscripciones se encuentran abiertas desde el 1 de noviembre hasta el 4 de diciembre de 2026. Durante este período, las planillas y la documentación completa deberán presentarse obligatoriamente en doble formato: en papel, en la Secretaría de la Sociedad Rural sita en Av. Mariano Unzué 60, en el horario de 7:30 a 16:30 hs, y vía digital al correo ⁠admruralbolivar@gmail.com⁠. Posteriormente, la comisión realizará las entrevistas personales a cada postulante el jueves 17 de diciembre. Previamente se notificará a los estudiantes el horario que deben presentarse para el encuentro vía WhatsApp.

Los interesados deben retirar previamente las planillas de solicitud en la secretaría de la institución y acompañarlas con la siguiente documentación: formulario de solicitud (datos generales y particulares); constancia de CUIL, CUIT o CDI; certificado de alumno regular (secundario o universitario); certificado de materias aprobadas (para estudiantes universitarios en curso); carta de motivación personal; carta de presentación firmada por el directivo de la escuela secundaria de egreso y Curriculum vitae resumido.

De esta manera, camino a su centenario, la Sociedad Rural de Bolívar vuelve a colocar a la educación en el centro de su gestión. La institución reafirma su convicción de que acompañar a los jóvenes bolivarenses en su formación universitaria es la mejor inversión para el futuro de la comunidad, garantizando que el mérito y el deseo de superación encuentren un respaldo económico concreto.