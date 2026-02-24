Diálogo, vínculos y agenda común en el corazón del agro

La muestra agroindustrial más importante de la región se erige cada año como un espacio de intercambio y vinculación de todo el agro argentino. No sólo para los miles de productores y visitantes que recorren el predio ferial y autódromo de San Nicolás, sino también para los tomadores de decisiones del sector, que en Expoagro 2026 edición YPF Agro contarán también con un espacio exclusivo.

Se trata del Centro de Agronegocios Pampero, en el que representantes de entidades líderes y grandes empresas podrán sellar vínculos estratégicos y construir una agenda común. El polo abrirá sus puertas durante toda la muestra, que se desarrollará del 10 al 13 de marzo y contará con el debut de nuevas organizaciones.

“La dinámica se mantiene como el punto de encuentro de las entidades para su relacionamiento con visitantes, productores, expositores y funcionarios. Año a año lo valoran y eligen reunirse en el gran encuentro del agro argentino”, expresó Lucila Torterola, jefa de Relaciones Institucionales de Exponenciar.

Meteorología y aviación, en agenda

El networking alcanzará a los servicios de tiempo, agua y clima orientados al sector productivo, pues el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) será una de las entidades presentes. En este ámbito, se promoverá el intercambio sobre un proyecto de integración de redes de estaciones automáticas privadas, que tiene el objetivo de fortalecer la infraestructura de observación meteorológica.

Asimismo, el ente presentará el proyecto ENANDES+ (Servicios Climáticos en los Andes), financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), y en asociación con la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

El objetivo del proyecto es fortalecer los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de la región andina en general. En Argentina, la zona de estudio corresponde a la cuenca del río Pilcomayo, en la provincia de Salta.

Por su parte, la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCA) también estará presente en el Centro de Agronegocios Pampero en búsqueda de fortalecer vínculos comerciales y el diálogo con otros actores del sector. “Encaramos Expoagro 2026 con una mirada positiva y de construcción”, señaló el presidente de la entidad, Diego Martínez.

En búsqueda de soluciones colaborativas

Por su parte, el Movimiento CREA contará con un espacio exclusivo dentro del punto de encuentro, donde llevarán a cabo sus actividades y desplegarán una propuesta orientada a fortalecer su propio ecosistema de datos compartidos, DAT-CREA, y la construcción de alianzas sostenibles.

En ese sentido, desde la entidad que agrupa a productores y empresarios de todo el país destacaron la importancia de participar del epicentro de la toma de decisiones y señalaron que el objetivo es “continuar generando vínculos de valor, compartiendo experiencias y profundizando el desarrollo de soluciones colaborativas basadas en datos”.

Pampero, la centenaria firma de indumentaria y equipos de trabajo, le aporta el “naming” al Centro de Agronegocios y reafirma su compromiso con la búsqueda de puentes y de relaciones estratégicas en el agro. Sobre todo, en esta edición, en la que la megamuestra cumple 20 años.

“A lo largo de estas dos décadas, Pampero estuvo presente acompañando la evolución del sector, desde la tradición hasta la innovación, siendo parte del encuentro entre productores, tecnología y futuro”, expresaron, en relación al aniversario de Expoagro.

Nuevas incorporaciones

Entre los debutantes del Centro de Agronegocios Pampero este año estará la Fundación Barbechando, una organización civil que trabaja activamente con el sector legislativo y la política en general, y eligió a Expoagro para llevar a cabo algunos de sus habituales encuentros con funcionarios y referentes del sector.

También será la primera participación de JornaderosAgro, una comunidad de jóvenes, estudiantes y profesionales del sector agroindustrial argentino que apunta a tejer puentes entre el mundo universitario y el trabajo diario. Las nuevas generaciones del agro también harán networking y construirán vínculos estratégicos en la megamuestra.

La extensa lista de entidades que participarán del espacio se completa con la Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), CARBAP, CONINAGRO, Federación Agraria Argentina (FAA), la Federación Argentina de Contratistas de Maquinaria Agrícola (FACMA), la Exposición Internacional de Máquinas para la Agricultura y la Jardinería (EIMA), Fundación ArgenINTA, Fundación Empretec, Magriba y VISA.