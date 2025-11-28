Dia Nacional de la Defensa Civil: El CPR 9 de Julio fue designado en representación de toda la Policía Rural de la Provincia a exponer, como se trabaja en la ruralidad

En la jornada de este jueves 27 se conmemoro en la ciudad de La Plata el «Dia Nacional de la Defensa Civil», por lo que en un evento que organizo la Dirección Provincial de Defensa Civil, junto al Ministerio de Seguridad de la Provincia, en Plaza Moreno en la intersección de las de las calles 12 y 52 de la ciudad capital, y donde participaron y expusieron mas de 70 delegaciones que trabajan en pos de prevenir y cuidar a la ciudadanía y poblaciones.

Los visitantes a la muestra, pudieron apreciar en dicho espacio, desde el sorpresivo aterrizaje de un helicóptero en la Plaza, ver vehículos y personal de rescate en el encuentro del Sistema Provincial de Emergencias, que incluye a una importante cantidad de especialistas abocados al tema.

Entre las demostraciones destacadas hubo rescates con cuerdas, drones, vehículos 4×4, camiones de comando y embarcaciones para simulaciones de rescate acuático. Además, la jornada incluyo actividades abiertas a la comunidad, como talleres de autoprotección, prácticas de RCP, simulacros de evacuación y propuestas para escuelas, clubes y organizaciones barriales.

En ese orden también participo la Policía Bonaerense a traves de sus distintas reparticiones, como la Super Intendencia de Seguridad Rural de la Provincia de Buenos Aires, que dispuso en representación de toda la policía Rural bonaerense, al CPR DE 9 DE JULIO para la organización y puesta de un Stand de visibilización de dicha Super Intendencia y exponer como se trabaja en medio de la situación hídrica por parte del CPR en 9 de Julio y los demás CPR de la región.

El trabajo presentado en la ciudad de La Plata , por parte del CPR 9 de Julio, a cargo del Comisario Inspector Mario Cattureti, y estuvo bajo la supervisión de la Coord. De Zona de Seguridad Rural Chivilcoy, a cargo Comisario Inspector Maximiliano Ottenlo,

El encuentro fue visitado y recorrido por el Ministro de Seguridad, Javier Alonso y del Jefe la Policía Bonaerense, mientras que desde el CPR 9 de Julio, su titular, destaco que esto es un logro importante para todo el personal del CPR. La designación y poder lograr informar el trabajo arduo y diario que se realiza, siendo uno de los stand mas visitados por los niños, en dónde se les mostró nuestras herramientas diarias de trabajo y explicar a sus mayores la importancia de la policía Rural para el interior de nuestra provincia, destaco Catturetti.

Por el CPR 9 de Julio estuvieron atendiendo las consultas en el Stand, el Oficial Sub Inspector, Emanuel Avelino y la Oficial Sub Inspector, Evangelina Martinelli; el Capitán Anibal Pique y la Oficial Rocio Cristaldo.