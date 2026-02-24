Día del Tambero: Pasión y Satisfacción, las dos palabras, en como definió un tambero nuevejuliense, el producir leche

Este lunes 23 de febrero, fue el Día Nacional del Tambero y como tal, desde El Regional Digital queremos compartir la historia productiva de una familia de productores de leche, ya tercera generación que trabaja en la actividad, en el partido de 9 de Julio, en un establecimiento de 90 has. donde el foco es el tambo, la producción de cerdos mediante un criadero estabulado, y ganadería de carne. La agricultura aporta el grano que consumen estas tres actividades.

Se trata de la familia de Jorge Cerdeira y Graciela Brangeri, que tiene por valor vivir aun en el campo de su propiedad en cercanías de la localidad de La Niña.

Jorge Cerdeira fue entrevistado este lunes 23 por el programa Acontecer Rural en FM 102.7 Radio Amanecer, donde allí compartió que ya su padre fue tambero, comenzó en el año 1950, luego lo seguimos nosotros y hoy están los hijos, German y Federico, comento con orgullo el tambero nuevejuliense.

Pero ser tambero no es fácil, no se conoce de feriados, paros, 25 de diciembre o 1 de enero, la vaca necesita ser ordeñada, sostuvo Cerdeira, es el ciclo natural del animal, remarco.

Jorge comento en la entrevista radial haber vivido momentos muy duros en la producción de leche y trajo a memoria cuando en 1970 una sequía, dejo sin pastos al campo de su padre, y para darle alimento a las vacas, hachaban plantas de eucaliptos y le daban hojas para alimentarse a las vacas, comentó.

«Es una trayectoria de muchos años, mi viejo empezó con un tambo a mano con vacas coloradas en ese entonces, no existía la Holando», recordó y en varias pasos de la entrevista, Jorge Cerdeira no dejo de mencionar dos palabras: Pasión y Satisfacción por lo que hace. Sino esa eso no lo estaría haciendo, puntualizo.

El tambo en la familia Cerdeira, siempre fue la principal actividad, con el correr del tiempo pasaron del ordeñe a mano, al sistema mecanizado. Mas acá en el tiempo, los Cerdeira como tantos otros productores sufrieron la inundación del 2002, y la leche no se la podía sacar, no había caminos y junto a otro productor (Miguel Errecarret), decidimos hacer masa mozzarella, labor que hasta el día de hoy seguimos produciendo, explico.

En la actualidad, Tanto Jorge como Graciela no están tanto en la labor diaria, si en la administración; pero ya se ocupan German del tambo donde ordeñamos unas 130 vacas en la actualidad, con picos de 170 animales en ordeñe, la producción de masa mozzaerlla y el criadero de cerdos.

Mientras que Federico se ocupa del trabajo agrícola tanto en el campo como en lotes que alquilan para hacer reservas de silo, y servicios de contratistas a terceros. Mientras esto dice en la entrevista, asegura que hay ya una cuarta generación que se va preparando, uno de mis nietos ya de 3 años me suele acompañar a recorrer el campo, me llena de alegría”, compartió.

En el final de la nota, Jorge Cerdeira, aprovecho la oportunidad para saludar a sus colegas y los invito a seguir luchando, no bajemos los brazos. La situación no está fácil pero no es imposible, así que poniéndole ganas se puede lograr algo y bueno, dijo y aseguro: vamos a seguir.