Detuvieron al entrenador Leandro Tulia por cuatro denuncias de abuso, entre ellas la de Eugenia Bosco

El entrenador deportivo, Leandro Luis Tulia, quedó detenido tras cosechar cuatro denuncias por abuso sexual, entre ellas la de la medallista olímpica en París 2024, Eugenia Bosco.

La detención de Tulia, de 53 años, se produjo luego de que el Juzgado de Garantías determinara que todas las mujeres lo acusaron de “tocamientos no consentidos y mediante el aprovechamiento de la relación en poder y autoridad por su rol de entrenador mientras se hallaba a cargo y en guarda de las menores”.

La aprehensión fue llevada a cabo por personal de DDI de la Provincia de Buenos Aires en un domicilio ubicado en Avenida del Libertador al 2800, e intervino la UFI de Género de Vicente López.

María Eugenia Bosco, ganadora de la medalla de plata en dupla con Mateo Majdalani en los Juegos Olímpicos de París 2024, denunció en una entrevista que cuando tenía 12 años fue abusada por Tulia, su exentrenador. Pasó mucho tiempo para que pudiera animarse a decirlo y el documental Atleta A. jugó un rol inesperado. Su testimonio resultó conmovedor y generó fuerte impacto en la opinión pública.

“Lo pude volver a mi mente y arrancó otro proceso. Yo sabía que había algo en mí, no sabía de dónde venía, pero sabía que había algo. Y cuando esto vino, empecé a entender un montón de cosas”, expresó Bosco.

“Por no querer dejar de ir al club por mis amigos, todo se me borró, es muy loco porque el día que me di cuenta, hace cinco años atrás, estaba viendo un documental de esto y lloraba y se me había desbloqueado el recuerdo, por dentro pensaba ‘esto me pasó a mí’”, confió. Y agregó: “Venía trabajando con un psicólogo y gracias a eso le pude contar a mi familia”.

Otra denuncia, de una mujer identificada como Carolina, fue presentada el 4 de noviembre de 2024 ante la Justicia. En su exposición narró hechos similares a los contados por la medallista sampedrina.

La mujer contó que en su infancia solía practicar deporte de vela en el Yacht Club de Olivos y que Tulia, que era su entrenador, dormía en el predio y también viajaba con el resto de los atletas a las competencias. En esas salidas, que solían durar entre 15 y 20 días, pedía que no hubiera padres como acompañantes. De acuerdo al relato de Carolina, los abusos ocurrieron entre 2010 y 2013. Tulia le pedía “que se quedara en su habitación” y le decía “que le realizaría masajes para que no estuviera tensionada, acariciando sus piernas como así también le tocaba su partes íntimas”.

Leandro Tulia fue entrenador de vela del Yacht Club de Olivos durante al menos 12 años, donde tuvo contacto con cientos de niños y adolescentes. DIB